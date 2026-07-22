Ngân hàng - Bảo hiểm

InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ

10:18 | 22/07/2026
(TBTCO) - InsuranceAsia News đã công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 vào ngày 20/7/2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ khi giành 5 trong tổng số 10 hạng mục giải thưởng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm Việt Nam.
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InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ
Giải thưởng trao cho PVI được công bố tại https://insuranceasianews.com/awardsforexcellence/vietnam-2026/

PVI Insurance là đơn vị ghi dấu ấn đậm nét nhất, khi được xướng tên ở 3 hạng mục quan trọng: Best General Insurer (Commercial), Best Digital Insurer và Outstanding Claims Management - phản ánh toàn diện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ quy mô kinh doanh khối thương mại, năng lực chuyển đổi số, đến chất lượng vận hành trong khâu giải quyết bồi thường. Ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc PVI Insurance, cũng được Hội đồng Giám khảo bình chọn là Outstanding CEO của năm.

Việc các đơn vị thành viên PVI giành trọn một nửa số hạng mục của kỳ bình chọn năm nay là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị hiện đại được xây dựng xuyên suốt trong toàn hệ sinh thái. Đây cũng là nền tảng để PVI tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị cho cổ đông và đối tác, đồng thời từng bước mở rộng dấu ấn ra thị trường khu vực và quốc tế.

InsuranceAsia News công bố kết quả Country Awards for Excellence - Vietnam 2026 và hệ sinh thái PVI đã có một kỳ vinh danh đáng nhớ
Sau 30 năm, PVI đã trở thành định chế bảo hiểm - tài chính có tầm vóc trong khu vực

Sau 30 năm hình thành và phát triển, PVI đã trở thành định chế bảo hiểm - tài chính có tầm vóc trong khu vực. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, PVI xác định hai định hướng xuyên suốt: tiếp tục giữ vai trò bảo đảm an toàn cho các công trình trọng điểm và các ngành kinh tế then chốt của quốc gia; chủ động mở rộng không gian phát triển, không chỉ hội nhập mà còn đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế. Trên cơ sở đó, PVI tập trung triển khai 3 trọng tâm hành động gồm: phát triển bền vững theo chuẩn mực ESG với quản trị minh bạch và chuẩn mực toàn cầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như một động lực tăng trưởng và đầu tư dài hạn vào con người, coi đây là nền tảng cho sức mạnh và bản sắc doanh nghiệp.

30 năm qua đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho PVI. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục định hướng phát triển ổn định, bền vững, song hành cùng sự phát triển của ngành năng lượng và nền kinh tế đất nước./.

Hải Băng
Từ khóa:
pvi giải thưởng InsuranceAsia News PVI Insurance esg

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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80