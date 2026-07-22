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Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Tỷ giá USD ngân hàng tiến sát trần khi DXY duy trì vùng cao trên 101 điểm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:19 | 22/07/2026
(TBTCO) - Sáng 22/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.260 đồng, song tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục nhích tăng. Trong khi đó, chỉ số DXY tăng 0,2% lên 101,19 điểm khi nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh gia tăng trước căng thẳng địa chính trị.
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Thị trường trong nước

Sáng 22/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.260 đồng, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.997 - 26.523 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.350 - 26.380 VND/USD, tăng 60 đồng chiều mua và tăng 50 đồng chiều bán.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 22/7 cho thấy, tỷ giá USD tại cả Vietcombank và BIDV cùng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, dù tỷ giá trung tâm giữ nguyên.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.110 - 26.520 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng tăng 10 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV niêm yết USD ở mức 26.140 - 26.520 VND/USD, cũng tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 22/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (22/7):
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP tiếp tục là đồng tiền giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ chủ chốt. Tại Vietcombank, bảng Anh được niêm yết ở mức 34.327,99 - 35.785,14 VND/GBP (mua vào - bán ra), giảm 120,31 đồng ở chiều mua và 125,45 đồng ở chiều bán. Tại BIDV, GBP giao dịch ở mức 34.601 - 35.891 VND/GBP, với giá mua vào giảm 152 đồng và giá bán ra giảm 158 đồng, cho thấy áp lực điều chỉnh giảm diễn ra khá rõ nét.

Trái ngược với EUR, GBP và JPY, tỷ giá CNY ghi nhận diễn biến tích cực. Tại Vietcombank, nhân dân tệ được giao dịch ở mức 3.793,01 - 3.954,01 VND/CNY (mua vào - bán ra), trong đó giá mua vào tăng 2,17 đồng và giá bán ra tăng 2,26 đồng. Tại BIDV, CNY được niêm yết ở mức 3.817 - 3.962 VND/CNY, với cả giá mua vào và bán ra cùng tăng 1 đồng, nối tiếp xu hướng tăng nhẹ của đồng tiền Trung Quốc.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,2% lên 101,19 điểm.

Các chiến lược gia của Tập đoàn ING (Hà Lan) cho rằng đồng USD đang được hỗ trợ trên diện rộng khi thị trường bắt đầu phản ánh rủi ro từ căng thẳng leo thang. Theo ING, rủi ro đối với USD vẫn nghiêng về chiều tăng giá, do nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá chủ quan trước các diễn biến quân sự và giá dầu neo ở mức cao. Trong bối cảnh đó, việc chỉ số DXY quay trở lại vùng 101,5 điểm được đánh giá là phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay.

ING cũng lưu ý rằng giá dầu và năng lượng càng duy trì ở mức cao trong thời gian dài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ càng khó tránh khỏi việc phải cân nhắc nâng lãi suất. Mặc dù Fed thường tập trung vào lạm phát lõi - chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - nhưng giá năng lượng cao kéo dài có thể tạo ra các tác động lan tỏa, khiến áp lực lạm phát gia tăng và làm gia tăng khả năng Fed phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, thị trường hiện mới chỉ phản ánh ở mức khiêm tốn khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI (Mỹ) tăng 1% lên 85,6 USD/thùng, tương đương mức cao nhất kể từ ngày 12/6. Giá dầu duy trì ở vùng cao tiếp tục là yếu tố hỗ trợ đồng USD thông qua kỳ vọng lạm phát và chính sách tiền tệ./.

Ánh Tuyết
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