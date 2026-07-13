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Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:44 | 13/07/2026
(TBTCO) - Sáng 13/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.220 đồng, tăng 6 đồng so với cuối tuần trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,22% lên 101,17 điểm. Đồng USD được hỗ trợ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát, còn thị trường đang chờ đợi báo cáo CPI của Mỹ công bố vào thứ ba để đánh giá triển vọng chính sách của Fed.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 13/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.220 đồng, tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.959 - 26.481 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.400 - 26.450 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên cuối tuần cho thấy, tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.060 - 26.470 VND/USD (mua vào - bán ra), trong đó chiều mua giảm 21 đồng, còn chiều bán giảm 1 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.090 - 26.470 VND/USD, với chiều mua giảm 21 đồng và chiều bán giảm 1 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 10/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với EUR, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 29.300 - 30.844,8 VND/EUR, chiều mua tăng 26,8 đồng và chiều bán tăng 28,3 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 29.541 - 30.973 VND/EUR, trong đó chiều mua giảm 7 đồng, còn chiều bán tăng 17 đồng.

Đối với GBP, Vietcombank niêm yết ở mức 34.365,2 - 35.824 VND/GBP, chiều mua tăng 49,6 đồng và chiều bán tăng 51,7 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 34.627 - 35.920 VND/GBP, với chiều mua giảm 19 đồng, trong khi chiều bán tăng 11 đồng.

Tỷ giá CNY tăng mạnh tại các ngân hàng. Theo đó, Vietcombank niêm yết tỷ giá CNY ở mức 3.779,2 - 3.939,6 VND/CNY, chiều mua tăng 11,7 đồng và chiều bán tăng 12,2 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 3.802 - 3.947 VND/CNY, với chiều mua tăng 5 đồng và chiều bán tăng 8 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,22% lên 101,17 điểm.

Đồng USD đang chịu tác động trái chiều từ các tín hiệu kinh tế vĩ mô của Mỹ. Các cuộc tấn công tên lửa liên tiếp giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát. Diễn biến này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn để kiểm soát lạm phát.

Mặt khác, thị trường lao động bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể sớm chuyển sang lập trường ôn hòa hơn.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ ba. Giới phân tích dự báo CPI toàn phần tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước, trong khi CPI lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 0,3%. Nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, đồng USD có thể chịu áp lực giảm giá.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,8% của tháng trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng từ 2,8% lên 2,9%.

Bên cạnh đó, báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) mới nhất cũng cho thấy áp lực giá cơ bản vẫn dai dẳng, củng cố lập luận Fed chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, đồng USD chịu áp lực sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 thấp hơn kỳ vọng.

Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, trong khi số liệu tháng trước được điều chỉnh giảm còn 129.000 việc làm từ 172.000 việc làm. Dù tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,3% xuống 4,2%, mức cải thiện này một phần phản ánh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động suy giảm, thay vì thị trường việc làm thực sự khởi sắc.

Mặc dù dữ liệu việc làm kém tích cực, Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn chưa phát đi tín hiệu chuyển trọng tâm khỏi cuộc chiến chống lạm phát. Điều này khiến thị trường tiếp tục tranh luận liệu đà suy yếu của thị trường lao động đã đủ để Fed thay đổi định hướng chính sách trong các cuộc họp tới hay chưa.

Ngoài các dữ liệu kinh tế, những diễn biến mới tại Trung Đông và các phát biểu của các quan chức Fed cũng sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối tâm lý thị trường và xu hướng của đồng USD trong thời gian tới./.

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Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80