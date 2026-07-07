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Tỷ giá USD hôm nay (7/7): Tỷ giá trung tâm đi ngang, USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:07 | 07/07/2026
(TBTCO) - Sáng 7/7, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.202 đồng, nhiều ngân hàng thương mại vẫn niêm yết giá bán USD kịch trần 26.462 đồng. Chỉ số DXY giảm nhẹ 0,02% xuống 100,85 điểm. Dù điều chỉnh, đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng 7/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.202 đồng, không đổi so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.941,9 - 26.462,1 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.450 - 26.480 VND/USD, giảm 70 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng trong phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank giảm 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống 26.072 - 26.462 VND/USD, trong khi BIDV tăng 19 đồng chiều mua lên 26.102 đồng và giảm 1 đồng chiều bán xuống 26.462 đồng .

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 6/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (7/7): Tỷ giá trung tâm đi ngang, USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tại Vietcombank đi ngang ở 29.304,41 - 30.849,34 VND/EUR, còn BIDV giảm 69 đồng chiều mua và 91 đồng chiều bán, xuống 29.561 - 30.975 VND/EUR.

Tỷ giá GBP giảm tại cả hai ngân hàng, trong đó Vietcombank giảm 20,51 - 21,37 đồng, xuống 34.199,15 - 35.650,90 VND/GBP; còn BIDV giảm mạnh hơn 78 - 111 đồng, xuống 34.478 - 35.734 VND/GBP.

Tỷ giá JPY cũng đồng loạt giảm, nhưng biên độ điều chỉnh hẹp.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm nhẹ 0,02% xuống 100,85 điểm.

Hoạt động kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ chậm lại trong tháng 6 khi Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ giảm từ 54,5 điểm xuống 54 điểm, đúng với kỳ vọng của thị trường. Các chỉ số thành phần cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm vẫn được duy trì, qua đó, tạo lực đỡ cho đồng USD trong các nhịp điều chỉnh giảm.

Các quan chức Fed cũng tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn trong tuần qua. Phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Sintra, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%, dù thừa nhận rủi ro và kỳ vọng lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây. Chủ tịch Fed cho rằng giá cả vẫn ở mức quá cao và Fed không có ý định chấp nhận lạm phát duy trì trên mục tiêu.

Ông Kevin Warsh cũng đánh giá kinh tế Mỹ vẫn duy trì nền tảng tích cực với thị trường lao động vững vàng, chuỗi cung ứng ổn định và triển vọng tăng trưởng được cải thiện. Về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này mới đang ở giai đoạn đầu phát triển và còn quá sớm để kết luận liệu AI sẽ tạo áp lực lạm phát hay góp phần giảm lạm phát. Đồng thời, tái khẳng định Fed sẽ duy trì tính độc lập và tiếp tục rà soát khuôn khổ truyền thông, mô hình dự báo cũng như các công cụ điều hành chính sách tiền tệ.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực mất giá lên 161,1 JPY/USD. Chính phủ Nhật Bản vẫn duy trì các phát biểu cảnh báo can thiệp vào thị trường, dù giới đầu tư ngày càng hoài nghi về hiệu quả của biện pháp này. Trước đây, thị trường cho rằng Nhật Bản sẽ can thiệp khi tỷ giá USD/JPY lên quanh 160, sau đó ngưỡng này lần lượt được nâng lên 161, 162 và hiện có thể ở khoảng 163./

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LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80