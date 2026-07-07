Vinhomes phát hành 4,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức: Chuyên gia kỳ vọng trở thành "ngòi nổ" cho VN-Index

Đợt phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1:1, để trả cổ tức của CTCP Vinhomes đang bước vào giai đoạn triển khai sau khi hoàn tất trình cổ đông phê duyệt tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo thông báo của Công ty cổ phần Vinhomes, doanh nghiệp bất động sản này sẽ phát hành thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 100% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 41.074. tỷ đồng lên hơn 82.000.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam xét về số lượng cổ phiếu phát hành.

Trước đó, Vinhomes cũng đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 60% và dự kiến thanh toán vào ngày 22/7. Với hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 25.000 tỷ đồng tiền mặt, trong đó Vingroup sẽ nhận về khoảng 18.000 tỷ đồng.

Sau thông tin trên, cổ phiếu VHM tiếp tục thu hút mạnh dòng tiền. Kết thúc phiên sáng ngày 6/7, VHM tăng 1,58% lên 154.000 đồng/cổ phiếu. Mức thị giá hiện cao hơn gần 30% so với đầu năm, đưa vốn hóa doanh nghiệp tiến sát 630.000 tỷ đồng. Diễn biến tích cực của VHM cũng góp phần nâng đỡ nhóm cổ phiếu họ Vingroup cũng như tiếp tục trở thành động lực chính của VN-Index trong thời gian qua.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán MBS, kịch bản tích cực của thị trường đang được củng cố khi nhóm cổ phiếu Vingroup liên tục kiểm định thành công vùng đỉnh. “Kịch bản tích cực hơn khi nhóm Vingroup test đỉnh thành công, tạo đỉnh cao mới khi cổ phiếu VHM đã có ngày chốt thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử. Sự thành công của thương vụ này sẽ là 'ngòi nổ' đưa VN-Index bứt phá khỏi vùng cản tâm lý”, chuyên gia MBS nhận định.

Từ đầu năm đến nay, cặp đôi VIC và VHM là động lực chính kéo VN-Index tăng điểm. Nếu nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC - VHM, tiếp tục duy trì đà tăng và thu hút dòng tiền, VN-Index có cơ hội vượt vùng kháng cự tâm lý quan trọng trong ngắn hạn, qua đó mở ra dư địa chinh phục các mốc cao mới.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu năm 2026 đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 86% và 38% so với năm trước. Đây đều là những mức cao nhất từ trước đến nay.

Ngay trong quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần. Như vậy, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau ba tháng đầu năm.

Bên cạnh hoạt động phát triển bất động sản, doanh nghiệp cũng đang mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng khi công bố tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh theo mô hình hợp tác kinh doanh. Ngay đầu tháng 7/2026, Vinhomes vừa công bố kế hoạch tham gia giao dịch hợp tác đầu tư và kinh doanh với CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed. Theo đó, Vinhomes có thể góp tối đa 85% tổng mức đầu tư của dự án sau khi trừ phần vốn huy động từ các đối tác khác, nhưng không vượt quá 35% tổng tài sản của doanh nghiệp tại từng thời điểm. Thương vụ hợp tác này là bước đi đáng chú ý trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái đầu tư của doanh nghiệp.