Ngân hàng - Bảo hiểm

F88 mở bán hơn 22 triệu cổ phiếu dự kiến thu hơn 1.500 tỷ đồng, giảm phụ thuộc vốn vay

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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19:13 | 06/07/2026
(TBTCO) - F88 chính thức mở nhận đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng từ ngày 6/7, với giá 71.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 1.564 tỷ đồng. Theo đánh giá, đợt phát hành không chỉ giúp doanh nghiệp giảm áp lực nợ vay, mà còn tạo điều kiện để F88 niêm yết trên HOSE ngay trong năm 2026.
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Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) mở nhận đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng (PO) từ ngày 6/7, với giá 71.000 đồng/cổ phiếu.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 321/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 1/7/2026, F88 sẽ chào bán trên 22 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 71.000 đồng/cổ phiếu. Nếu chào bán thành công trọn vẹn, doanh nghiệp sẽ thu về gần 1.564 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua, với khối lượng tối thiểu 100 cổ phiếu; đợt chào bán dành cho mọi nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, trong và ngoài nước. Kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu được thông báo từ ngày 28/7 đến 29/7/2026; thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 30/7 đến 16h ngày 4/8/2026.

Theo báo cáo từ Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), việc phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ giúp F88 thoả điều kiện để niêm yết trên HOSE, dự kiến ngay trong năm 2026.

Nếu phát hành thành công, F88 sẽ huy động được 1.562 tỷ đồng vốn cổ phần, qua đó giảm bớt áp lực huy động nợ vay, hiện đang chịu lãi suất khá cao khoảng 14%.

Theo ACBS, ban lãnh đạo F88 đặt kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 khá tham vọng với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân trên 25%/năm và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình 30%.

Ở mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu, ACBS đánh giá, F88 được định giá với hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) trượt 18,3 lần, cao hơn mức khoảng 15 lần của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực. Dù vậy, F88 được đánh giá có tỷ suất sinh lời và tốc độ tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế dẫn đầu trong thị trường ngách giàu tiềm năng.

Kế hoạch này dựa trên các định hướng chiến lược gồm: mở rộng thị phần mảng cho vay cầm đồ từ 2,5% năm 2025 lên 5%, trong bối cảnh tiềm năng thị trường còn rất lớn với nhóm khách hàng phổ thông và thu nhập thấp chiếm khoảng 50% dân số chưa được tiếp cận tín dụng ngân hàng.

Dư nợ cho vay cầm đồ tại Việt Nam hiện chỉ chiếm 1,2% tổng tín dụng ngân hàng, trong khi tại Thái Lan tỷ lệ này khoảng 35% theo Reuters.

F88 thông qua các giao dịch liên quan với công ty con và miễn nhiệm một thành viên HĐQT
Nguồn: Báo cáo của ACBS.

Đồng thời, F88 sẽ đẩy mạnh bán chéo các sản phẩm bảo hiểm, đầu tư thông qua mạng lưới 972 phòng giao dịch và kênh số. Bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến khoản vay, công ty con Ngôi Nhà Xanh của F88 đã triển khai sản phẩm bảo hiểm y tế thông qua hợp tác với Pharmacity.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I/2026, doanh thu F88 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 19% kế hoạch năm do yếu tố mùa vụ. Lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm.

Theo đánh giá, F88 nhiều khả năng sẽ vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026, qua đó tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ở diễn biến có liên quan, F88 vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. Theo biên bản kiểm phiếu, có 15 cổ đông gửi phiếu hợp lệ trong tổng số 3.621 cổ đông được lấy ý kiến, đại diện 84,15 triệu cổ phần, tương ứng 76,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cả ba nội dung lấy ý kiến đều được thông qua với tỷ lệ tán thành 76,42%.

Theo nghị quyết, F88 thông qua giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý giữa Công ty Cổ phần Đầu tư F88 và Công ty Cổ phần Kinh doanh F88. Theo đó, F88 sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn về mô hình kinh doanh, chiến lược, quản trị, kiểm soát nội bộ, pháp lý, tuân thủ và tài chính cho công ty con. Mức phí dịch vụ tối đa bằng 2% doanh thu riêng lẻ hàng tháng của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88. Thỏa thuận có thời hạn 12 tháng và tự động gia hạn nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Đại hội đồng cổ đông cũng phê duyệt giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà Xanh (Green House Tech), đều là công ty con do F88 sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Theo đó, Green House Tech cho Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 vay 60 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động, với lãi suất 10%/năm, thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên và không có tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, cổ đông F88 cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Hamed Shayannasr khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân./.

Ánh Tuyết
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Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80