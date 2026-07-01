Techcombank rót thêm 2.400 tỷ đồng vào Techcom Life sau khi bứt tốc thị phần phí bảo hiểm

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã Ck: TCB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị tăng vốn góp của Techcombank tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Kỹ thương - Techcom Life, với số tiền tối đa 2.400 tỷ đồng.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 0103/2026/NQ-HĐQT-TCB ngày 9/3/2026 về thông qua việc tăng vốn vốn góp của Techcombank tại Techcom Life.

Techcombank rót thêm 2.400 tỷ đồng vào Techcom Life. Ảnh tư liệu.

Xét theo số liệu báo cáo tài chính năm 2025 (trừ một số doanh nghiệp dùng theo dữ liệu năm 2024 do doanh nghiệp chưa công bố), sau khi tăng vốn lên 4.300 tỷ đồng, Techcom Life đã gia nhập nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có quy mô vốn lớn.

Theo đó, Techcom Life có vốn điều lệ cao hơn một số doanh nghiệp khác lâu năm trên thị trường. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đứng sau nhiều tên tuổi lớn trên thị trường như: Manulife Việt Nam, Sun Life, Cathay Life, Dai-ichi Life, AIA, Generali, Prudential, Tập đoàn Bảo Việt...

Việc tăng vốn cho Techcom Life nằm trong lộ trình chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank. Trong đó, Techcom Life là trụ cột quan trọng, cung cấp các giải pháp sức khỏe, tài chính và bảo vệ toàn diện cho khách hàng và gia đình.

Với nguồn vốn góp tăng thêm 2.400 tỷ đồng, Techcom Life sẽ tập trung tăng cường các nguồn lực đầu tư để thực thi tầm nhìn, dẫn dắt công nghệ, tiên phong ứng dụng AI vào việc phát triển những sản phẩm bảo hiểm mới, cũng như tăng cường mạng lưới phân phối.

Chỉ chưa đầy một năm thành lập, Techcom Life đã nhanh chóng hoàn thiện hệ thống, đi vào hoạt động và gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Techcom Life đang triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chủ lực Techcom Life Max Vững Vàng, kết hợp bảo vệ, tích lũy và bảo toàn tài sản trong một sản phẩm, dành riêng cho phân khúc khách hàng giàu có, trung lưu.

Cùng với đó, công ty áp dụng nền tảng bán hàng tích hợp AI và phân tích dữ liệu, giúp hỗ trợ tư vấn viên từ phân tích nhu cầu tài chính, đề xuất giải pháp, đến quản lý hợp đồng, giúp tự động hóa định phí, đẩy nhanh nhất quá trình giải quyết quyền lợi và nâng cao trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường trong 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 6.547 tỷ đồng. Xét về thị phần khai thác mới, Techcom Life đạt 8,71%, lọt top 4 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, sau Bảo Việt Nhân thọ (22,06%), Dai-ichi Life Việt Nam (10,74%) và AIA Việt Nam (10,12%).

Tuy nhiên, nếu tính theo tổng doanh thu phí bảo hiểm, bao gồm cả phí từ các hợp đồng còn hiệu lực từ những năm trước, thị phần của Techcom Life mới đạt khoảng 1,39%. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang tăng tốc khá nhanh ở mảng khai thác mới./.