Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, khuyến khích xu hướng chủ động bảo vệ tương lai

Hơn 5.000 quà tặng với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng sẽ được Bảo hiểm Bảo Việt trao tới khách hàng trong chương trình “Sẵn sàng bảo vệ - Nhận quà an tâm”, triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, từ ngày 20 đến ngày 30 hàng tháng, chương trình áp dụng voucher giảm trực tiếp 10% phí đối với một số chương trình bảo hiểm, giúp khách hàng tối ưu chi phí khi tham gia.

Cụ thể, Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng ưu đãi cho 4 nhóm sản phẩm gắn với nhu cầu bảo vệ thiết yếu của nhiều gia đình hiện nay, gồm bảo hiểm nhà, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn - con người, với cơ cấu quà tặng tương ứng theo từng mức phí tham gia.

Phát huy lợi thế từ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, các giải pháp bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng không chỉ được chia sẻ gánh nặng tài chính trước những rủi ro bất ngờ, mà còn có thêm nền tảng để bảo vệ thành quả tích lũy, duy trì sự ổn định tài chính và an tâm theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Chương trình mang đến tổng giá trị ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng.

Gắn với thông điệp “Sẵn sàng bảo vệ”, Bảo hiểm Bảo Việt giới thiệu bộ quà tặng phiên bản giới hạn dành riêng cho mùa hè 2026, gồm các sản phẩm tiện ích cho các chuyến đi xa hay các nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ngoài những bộ quà tặng hữu dụng và bảo vệ khách hàng trong cuộc sống hàng ngày như áo mưa, mũ bảo hiểm, gối cổ, pin dự phòng và vali, Bảo hiểm Bảo Việt còn giới thiệu bộ sản phẩm “Bốn mùa an tâm” gồm túi tote và ô. Đây là bộ sản phẩm được Bảo hiểm Bảo Việt và doanh nghiệp xã hội cùng lên ý tưởng, thực hiện với sự tỉ mỉ và tâm huyết.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt chia sẻ: “Cách người Việt nhìn nhận về bảo hiểm đang có nhiều thay đổi. Nếu trước kia, bảo hiểm thường được cân nhắc sau khi rủi ro xảy ra, thì giờ đây, ngày càng nhiều người chủ động xem bảo hiểm là một phần trong kế hoạch bảo vệ tài chính và chăm lo cho gia đình. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng sự chuyển biến tích cực đó. “Sẵn sàng bảo vệ” không phải là lời nhắc về những điều bất trắc, mà là khuyến khích mỗi người dân chuẩn bị từ sớm để có thể an tâm trước những thay đổi của cuộc sống. Đó cũng là cách Bảo hiểm Bảo Việt mong muốn đồng hành cùng khách hàng, để sự an tâm không chỉ hiện diện khi rủi ro xảy ra, mà trở thành nền tảng vững chắc cho những kế hoạch trong tương lai”./.