Thuế - Hải quan

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển

Văn Tuấn

Văn Tuấn

15:03 | 01/07/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Việc tiếp tục cho gia hạn thời hạn nộp thuế như một “khoản vay không lãi suất” giúp doanh nghiệp có thêm dòng vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh mà không phải chịu áp lực về chi phí lãi vay từ các khoản vay ngân hàng.
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Duy trì dòng vốn cho doanh nghiệp

Khi dịch Covid-19 bùng phát, ngành may mặc chịu tác động nặng nề nhất bởi hàng hóa chủ lực là xuất khẩu và công nhân đông. Ông Nguyễn Tuấn Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc cho biết, khi dịch bệnh bùng phát, chuỗi cung ứng hàng hóa của doanh nghiệp gần như bị đứt gãy hoàn toàn; hàng hóa không xuất khẩu được, công nhân phải nghỉ việc luân phiên để phòng chống dịch bệnh, trong giai đoạn này doanh nghiệp đối diện với vô vàn khó khăn.

Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành loạt các chính sách gia hạn, miễn, giảm nhiều loại thuế, phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Từ đó đến nay, các chính sách miễn, giảm về thuế, phí và tiền thuê đất liên tiếp được ban hành, duy trì. Nhờ các khoản thuế được gia hạn, doanh nghiệp có thêm dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần giảm áp lực về chi phí lãi vay ngân hàng.

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất: “Khoản vay không lãi suất” hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

“Đặc biệt, cũng nhờ có dòng vốn này, doanh nghiệp đã duy trì được sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn người lao động có thu nhập ổn định trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành” - ông Nguyễn Tuấn Sơn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Bình - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi cho biết, thực hiện chính sách tài khóa nêu trên, hằng năm, Công ty Đường Quảng Ngãi được gia hạn ước khoảng 250 đến 260 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Với số tiền thuế được gia hạn thời hạn phải nộp, doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính tiếp tục duy trì sản xuất và có điều kiện tìm kiếm các thị trường mới, các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục khó khăn trước mắt để phát triển.

“Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao các chính sách tài khóa Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ, Quốc hội ban hành trong những năm qua. Các chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất góp phần đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, phục hồi và dần lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, bởi doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, sẽ quay trở lại đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước” - ông Nguyễn Thế Bình nhấn mạnh.

Ước tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP là khoảng 125.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, việc gia hạn chỉ làm thay đổi thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, không làm thay đổi số thuế phải nộp. Trong thời gian được gia hạn, người nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp đối với các khoản đủ điều kiện gia hạn theo quy định của Nghị định.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, ngành Thuế đã chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội ban hành nhiều giải pháp về thuế, đồng thời chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền năm 2025 khoảng 229 nghìn tỷ đồng.

Tính chung cả giai đoạn 2021 - 2025, tổng gói hỗ trợ lên tới gần 900.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền, vượt qua giai đoạn khó khăn hậu Covid-19 và thiên tai bão lũ, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

43 nhóm ngành, lĩnh vực tiếp tục được miễn, giảm thuế

Mặc dù đã triển khai nhiều gói hỗ trợ về thuế, song do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh đó, ngày 27/6/2026, Chính phủ đã tiếp tục ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, có 43 nhóm ngành, lĩnh vực được áp dụng chính sách gia hạn, gồm nhiều lĩnh vực sản xuất, chế biến, xây dựng, vận tải, lưu trú, du lịch, giáo dục, y tế, bất động sản, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí trọng điểm, hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, khai thác dầu khí, hóa chất, sản xuất đồ uống, xử lý nước thải và nhiều ngành kinh tế khác.

Về thời gian gia hạn, Nghị định quy định thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) được gia hạn tối đa 5 tháng đối với số thuế phát sinh của các kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2026 hoặc kỳ tính thuế quý II, quý III/2026.

Đối với thuế thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn tối đa 5 tháng đối với các kỳ tính thuế tương ứng. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II/2026 được gia hạn 3 tháng; số thuế tạm nộp của quý III/2026 được gia hạn 2 tháng.

Đối với tiền thuê đất, người nộp thuế được gia hạn 5 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026, tương ứng với số tiền thuê đất kỳ đầu năm.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định người nộp thuế thực hiện kê khai thuế theo quy định hiện hành nhưng chưa phải nộp ngay số thuế thuộc diện được gia hạn. Để được hưởng chính sách, người nộp thuế chỉ cần gửi một văn bản đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với toàn bộ các khoản thuế và tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn. Văn bản có thể gửi điện tử, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp người nộp thuế chưa gửi văn bản cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì vẫn được phép gửi bổ sung, tuy nhiên thời hạn cuối cùng để gửi là ngày 2/11/2026. Sau thời điểm này, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ không còn thuộc diện được gia hạn theo Nghị định.

Thực hiện quy định tại Nghị định, cơ quan thuế sẽ tự động cập nhật thời hạn nộp thuế được gia hạn trên hệ thống quản lý thuế sau khi tiếp nhận văn bản đề nghị của người nộp thuế. Cơ quan thuế không phải ban hành thông báo chấp thuận gia hạn. Chỉ trong trường hợp xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế mới có văn bản thông báo để người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và tiền chậm nộp theo quy định.

Nghị định cũng quy định rõ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời gian được gia hạn làm tăng số thuế phải nộp thì phần tăng thêm vẫn được gia hạn nếu việc khai bổ sung được thực hiện trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn. Ngược lại, nếu khai bổ sung sau khi hết thời hạn gia hạn thì số thuế tăng thêm không thuộc diện được gia hạn.

Nghị định số 245/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/6/2026 đến hết ngày 30/12/2026. Sau khi hết thời gian gia hạn, người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất trước khi Nghị định có hiệu lực thì không điều chỉnh lại.

Văn Tuấn
Từ khóa:
gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất vay không lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp Nghị định số 245/2026/NĐ-CP

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