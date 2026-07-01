Thuế - Hải quan

Cục Thuế được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
13:45 | 01/07/2026
(TBTCO) - Tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tổ chức, Cục Thuế (Bộ Tài chính) được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
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Việc được Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) ghi nhận và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là minh chứng cho những nỗ lực của Cục Thuế trong thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Cục Thuế được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng đại diện Cục Thuế nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Phương Thảo

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào thi đua rộng khắp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong những năm qua, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế.

Là đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong công tác thu ngân sách của ngành Tài chính Việt Nam, Cục Thuế luôn chú trọng xây dựng hệ thống quản trị an ninh, an toàn tại các đơn vị trong toàn ngành Thuế, đồng thời luôn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động. Thường xuyên phối hợp, trao đổi với các đơn vị, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các hướng dẫn và chỉ đạo của cơ quan quản lý các cấp nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn…

Bên cạnh đó, Cục Thuế luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước tại Cục Thuế, phòng, chống tội phạm và tại trụ sở cơ quan Cục Thuế không để xảy ra bất kỳ trường hợp mất trộm, mất cắp tài sản hoặc vụ việc mất trật tự, an toàn xã hội. Những kết quả này không chỉ góp phần giữ vững hoạt động ổn định của đơn vị mà còn đóng góp tích cực vào bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành Thuế trong giai đoạn mới./.

Văn Tuấn
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