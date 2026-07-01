Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, trụ sở các tỉnh, thành phố, trụ sở xã, phường, đặc khu trên toàn quốc với tổng số 557.099 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh ủy, thành ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ khu dân cư, tổ dân phố, trưởng, phó các thôn trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh.

Đại biểu Bộ Tài chính tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, các đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; lãnh đạo cấp Vụ, Cục và cấp phòng của 31 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp; quán triệt những nội dung chính, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung này.

Hội nghị xem phim phóng sự; nghe tham luận của đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương trình bày tham luận về đánh giá hiệu quả vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền các cấp qua thực tiễn triển khai của ngành Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Một số hình ảnh đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính: