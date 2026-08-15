Tài chính

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
08:12 | 15/08/2026
(TBTCO) - Không chỉ thay đổi mô hình tổ chức, Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách từ khâu thủ tục đến phương thức thanh toán, với mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đưa nguồn lực ngân sách đến đúng nơi, đúng thời điểm.
aa

Trao thêm quyền cho chủ đầu tư, rút ngắn thời gian giải ngân

Bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và yêu cầu thực tiễn, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý ngân sách theo hướng phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, hiện đại hóa quy trình thanh toán, chi trả ngân sách nhà nước (NSNN).

Đối với vốn đầu tư công, KBNN đã phối hợp với Vụ Phát triển hạ tầng tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Nghị định 254/2025/NĐ-CP đã phân quyền mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư công; đồng thời giảm bớt hồ sơ thanh toán, thúc đẩy số hóa quy trình giải ngân.

Theo quy định mới, chủ đầu tư được chủ động lập đề nghị thanh toán, quản lý tạm ứng và thu hồi vốn theo hợp đồng, dự toán; đồng thời chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác của hồ sơ gửi KBNN. KBNN thực hiện thanh toán trên cơ sở hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách
KBNN tăng cường công tác thanh toán, kịp thời đáp ứng nhu cầu chi trả ngân sách nhà nước. Ảnh: H.T

Nghị định cũng đơn giản hóa nhiều thành phần hồ sơ thanh toán. Một số hợp đồng, dự toán, phương án đền bù giải phóng mặt bằng được thay thế bằng bảng tổng hợp thông tin; một số chỉ tiêu chi tiết về khối lượng, đơn giá được lược bỏ. Nhiều hồ sơ pháp lý như quyết định hoặc văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên doanh, liên danh, kế hoạch giải phóng mặt bằng hoặc biên bản bàn giao mặt bằng… cũng được cắt giảm.

Thời gian thanh toán vốn đầu tư công được rút ngắn còn chậm nhất 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; riêng các khoản tạm ứng được thực hiện trong 1 ngày làm việc.

Việc phân quyền gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư, cùng với đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thanh toán, đang tạo thêm điều kiện để dòng vốn đầu tư công được đưa vào các dự án nhanh hơn.

Giảm 84% thành phần hồ sơ trong chi thường xuyên

Đối với chi thường xuyên, KBNN đã báo cáo, tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Nghị định này góp phần đồng bộ quy định về thủ tục hành chính với Luật Ngân sách nhà nước và yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đáng chú ý, thủ tục thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên NSNN đã cắt giảm 21/25 thành phần hồ sơ, tương đương 84%.

Theo quy định mới, đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến KBNN các hồ sơ theo quy định, gồm văn bản phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền; chứng từ chuyển tiền; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; danh sách thanh toán cho đối tượng thụ hưởng và danh sách thanh toán cho lưu học sinh theo từng trường hợp phát sinh.

Nhiều hồ sơ trước đây phải gửi kèm như hợp đồng; biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ đối với trường hợp tự thực hiện; văn bản phê duyệt chỉ tiêu biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập; quy chế chi tiêu nội bộ… được loại bỏ.

KBNN thực hiện thanh toán theo đề nghị của đơn vị khi khoản chi nằm trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao và đủ điều kiện thanh toán. Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của hồ sơ và việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định.

Thời gian thanh toán chi thường xuyên cũng được rút từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ hợp lệ và khoản chi đủ điều kiện thanh toán.

Việc đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý giúp các đơn vị sử dụng ngân sách thuận lợi hơn khi giao dịch, đồng thời nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách.

Hơn 99% giao dịch chi ngân sách được thực hiện trực tuyến

Song song với cải cách thủ tục, KBNN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán, chi trả NSNN. KBNN đã triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử từ tháng 2/2018, từ tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ điện tử đến trả kết quả điện tử.

Đến nay, KBNN duy trì cung cấp 100% thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ lượng giao dịch chi NSNN thực hiện qua phương thức này duy trì trên 99,25%, không bao gồm khối an ninh, quốc phòng.

Trung bình mỗi ngày có 75.000-100.000 hồ sơ, chứng từ của đơn vị gửi qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Vào ngày cao điểm trong tháng, số lượng hồ sơ, chứng từ chi NSNN có thể lên tới 170.000-200.000.

KBNN cũng đã liên thông, chia sẻ dữ liệu thanh toán, chi trả ngân sách giữa các cơ quan quản lý nhà nước; kết nối hệ thống thông tin với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để sử dụng các danh mục dùng chung như mã dự án đầu tư, mã quan hệ ngân sách, bảo đảm thống nhất dữ liệu trong quá trình quản lý.

Thời gian tới, KBNN tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính, tham mưu Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục cải cách hồ sơ thanh toán các khoản chi NSNN. KBNN đặt mục tiêu hướng tới 100% hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, không còn đơn vị sử dụng ngân sách đến giao dịch trực tiếp tại KBNN, trừ những trường hợp pháp luật quy định.

KBNN cũng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống Thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS), hướng tới quản lý dữ liệu thanh toán tập trung, trực tuyến, kết nối và sử dụng dữ liệu dùng chung của ngành Tài chính.

Cùng với cải cách và chuyển đổi số, KBNN tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên ngành và hoàn thiện hệ thống giám sát từ xa để kịp thời phát hiện các giao dịch thanh toán chưa bảo đảm thời gian giải quyết theo quy định.

Từ hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục đến số hóa quy trình, KBNN đang từng bước rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư và góp phần đưa nguồn vốn NSNN được sử dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Vân Hà
Từ khóa:
rút ngắn thời gian thanh toán kho bạc nhà nước chi trả ngân sách chi thường xuyên chi đầu tư

Bài liên quan

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Siết kỷ luật trong thanh toán ngân sách, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Kho bạc Nhà nước chuẩn hóa quy trình thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản

Huy động trái phiếu chính phủ vượt 201.000 tỷ đồng sau 7 tháng

Huy động trái phiếu chính phủ vượt 201.000 tỷ đồng sau 7 tháng

Dành cho bạn

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ

Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ

Đọc thêm

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2025 đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu tổng số 4.165,8 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh An Giang để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và bảo đảm cơ sở vật chất. Năm 2026, tỉnh tiếp tục được tăng số bổ sung cân đối khoảng 368 tỷ đồng.
Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

Giải ngân đầu tư công tuần đầu tháng 8 chỉ bằng 24% tuần trước

(TBTCO) - Đến hết ngày 6/8/2026, cả nước giải ngân 433.453,9 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, đạt 42,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, trong tuần từ ngày 1 - 6/8, số vốn giải ngân chỉ đạt 8.141,9 tỷ đồng, bằng 24% mức giải ngân của tuần trước đó.
Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia vào 1, khắc phục tình trạng dàn trải

(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành đề xuất của Chính phủ về việc tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, thu gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

Loạt lệ phí có thể được miễn cho công dân số

(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất miễn nhiều khoản lệ phí cho công dân số, trong đó có cấp hộ chiếu, cấp đổi căn cước, đổi giấy phép lái xe; đồng thời giảm lệ phí trước bạ đối với một số tài sản.
Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

(TBTCO) - Dự thảo của Bộ Tài chính làm rõ nguyên tắc quản lý tài chính, tiếp nhận các khoản tài trợ và xử lý nguồn kinh phí chưa sử dụng hết của Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.
Bộ Tài chính ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định hao mòn tài sản vô hình

Bộ Tài chính ban hành danh mục tài sản cố định đặc thù, quy định hao mòn tài sản vô hình

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ra Quyết định số 2128/QĐ-BTC ban hành Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng để tính hao mòn, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch

Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch

(TBTCO) - Ngày 13/8/2026, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật về quy hoạch bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm Bộ Tài chính đến 33 điểm cầu tại các bộ, ngành và địa phương trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và phát biểu khai mạc.
Công cụ quan trọng giải quyết điểm nghẽn kinh tế liên vùng

Công cụ quan trọng giải quyết điểm nghẽn kinh tế liên vùng

(TBTCO) - Hàng nghìn công trình hạ tầng thiết yếu được hoàn thiện, sinh kế được mở rộng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa của người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện… là những kết quả đạt được từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Nhưng chính quá trình thực hiện cũng bộc lộ những điểm nghẽn về cơ chế, đầu mối và cách phân bổ nguồn lực, đặt ra yêu cầu đổi mới cho giai đoạn tới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC