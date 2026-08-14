An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI về việc đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn về thủ tục hành chính, quản lý ngân sách, tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực cho cấp tỉnh, cấp xã theo đúng thẩm quyền từng cấp, tránh tình trạng hiểu chưa đúng hoặc thực hiện chưa đầy đủ.

Theo Bộ Tài chính, để triển khai các nội dung liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/6/2025 đến ngày 31/5/2026, Bộ đã trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 113 văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn địa phương triển khai các quy định trước, trong và sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính cho biết đã liên tục cập nhật các phản ánh phát sinh từ địa phương và có 248 công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Riêng về tài chính - ngân sách, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương, gồm Văn bản số 4205/BTC-NSNN ngày 2/4/2025, số 8911/BTC-NSNN ngày 20/6/2025 và số 11113/BTC-NSNN ngày 23/7/2025.

Đáng chú ý, về nguồn lực bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh An Giang để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong năm 2025, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu tổng số 4.165,8 tỷ đồng.

Trong đó, 3.721,4 tỷ đồng dành cho kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 198 tỷ đồng hỗ trợ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; 246,4 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí bảo đảm cơ sở vật chất cho các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Năm 2026, khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền tăng số bổ sung cân đối cho tỉnh An Giang khoảng 368 tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực để địa phương thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bảo đảm các nhiệm vụ chi theo quy định.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực, Bộ Tài chính cho biết đã triển khai đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/5/2026, Bộ đã tổ chức 16 lớp tập huấn trực tuyến kết nối đến cấp xã, hơn 250 lớp bồi dưỡng cho trên 44.000 học viên về các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư công, thuế, tài sản công, kế toán, đăng ký kinh doanh, chuyển đổi số...

Bộ cũng biên soạn tài liệu, bài giảng và ban hành các cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã; thành lập 13 đoàn công tác trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn tại địa phương và cử cán bộ hỗ trợ theo yêu cầu.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng đa dạng hóa hình thức, gồm trực tiếp, trực tuyến và kết hợp; gắn với vị trí việc làm, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng chuyển đổi số và xử lý tình huống thực tiễn, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn hệ thống.

Bộ Tài chính cho biết, nguồn lực hỗ trợ kịp thời từ ngân sách Trung ương nêu trên đã giúp tỉnh An Giang cơ bản giải quyết được những khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp./.