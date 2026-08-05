Tài chính

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 đạt gần 5.000 tỷ đồng

Vân Hà

Vân Hà

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13:53 | 05/08/2026
(TBTCO) - Đến cuối tháng 7/2026, 9 dự án đầu tư công phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang sử dụng vốn ngân sách trung ương đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, đạt 44,88% kế hoạch. Trong khi đó, các dự án tái định cư đạt tỷ lệ giải ngân hơn 69%, còn toàn bộ 11 dự án PPP đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đang được triển khai theo tiến độ.
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Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc theo Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt việc giao nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở hạ tầng và triển khai nhanh các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang) là 21 dự án. Trong đó có 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công (gồm 9 dự án được hỗ trợ từ ngân sách trung ương và 1 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương) cùng 11 dự án triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 đạt gần 5.000 tỷ đồng
Phối cảnh Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Đối với 9 dự án đầu tư công có hỗ trợ vốn ngân sách trung ương, nhu cầu vốn khoảng 11.050 tỷ đồng. Đến nay, ngân sách trung ương đã bố trí 11.045,996 tỷ đồng, tương đương 99,9% nhu cầu vốn, trong đó kế hoạch năm 2025 là 2.751 tỷ đồng và kế hoạch năm 2026 là 8.294,996 tỷ đồng.

Lũy kế đến cuối tháng 7/2026, các dự án đã giải ngân 4.956,98 tỷ đồng, đạt 44,88% kế hoạch vốn được bố trí.

Đối với 4 dự án tái định cư trên địa bàn thành phố Phú Quốc gồm: An Thới, Hồ Cửa Cạn, Hồ Suối Lớn và Hàm Ninh, vốn ngân sách địa phương bố trí đến hết kế hoạch năm 2026 là 3.354,44 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến cuối tháng 7 đạt 2.320,53 tỷ đồng, tương đương 69,18% kế hoạch.

Đối với 11 dự án đầu tư theo phương thức PPP và đầu tư kinh doanh, UBND tỉnh An Giang đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, hoàn tất các thủ tục theo quy định của Luật PPP, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn, hiện các dự án đang được triển khai theo tiến độ.

Theo Bộ Tài chính, với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự phối hợp của các bộ, ngành, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 đã được kịp thời định hướng, tháo gỡ. Các thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu được triển khai theo từng hình thức đầu tư; nhiều công trình, hạng mục đã thi công trên thực địa và có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều. Một số dự án chưa triển khai xây lắp hoặc khối lượng thực hiện còn thấp, nhất là các dự án xử lý rác, chất thải rắn, nước thải, một số hạng mục ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh An Giang đang tập trung kiểm soát đường găng, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu huy động đầy đủ vốn, nhân lực, thiết bị, vật liệu và mặt bằng; tổ chức bù tiến độ, đồng thời bảo đảm đủ thời gian vận hành thử nghiệm, kiểm tra công suất, độ ổn định, an toàn và tính đồng bộ của công trình trước khi nghiệm thu, đưa vào khai thác.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Đồng thời, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của các dự án này, Bộ Tài chính đã kiến nghị, sau khi các cơ chế, chính sách được Quốc hội và Chính phủ ban hành, UBND tỉnh An Giang cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn ngân sách trung ương đã được phân bổ năm 2026 và nguồn vốn kéo dài từ kế hoạch năm 2025 sang năm 2026.

Đồng thời Bộ Tài chính cũng đề nghị tỉnh An Giang hoàn thiện đề xuất điều chỉnh Quyết định số 948/QĐ-TTg để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vân Hà
Từ khóa:
Hội nghị APEC 2027 Đặc khu Phú Quốc tỉnh an giang dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 bộ tài chính

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