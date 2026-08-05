Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tài chính cho biết, hệ thống pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước đã được hoàn thiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực. Đồng thời, Bộ đang nghiên cứu hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công nhằm tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả sử dụng.