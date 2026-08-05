Chính sách tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Hà Phương

Hà Phương

08:18 | 05/08/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2006/TT-BTC ngày 31/7/2026 bãi bỏ Thông tư số 22/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 và Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023.
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Thông tư số 114/2006/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 2 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, gồm:

(1) Thông tư số 22/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể về phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính.

(2) Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

Thông tư số 114/2006/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026./.

Hà Phương
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