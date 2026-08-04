Chiều ngày 4/8, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội chào xã giao, nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chào mừng Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn ASEAN và các nước thành viên ASEAN đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển; mong các Đại sứ, Đại biện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng để tăng cường hợp tác, phối hợp triển khai, góp phần đưa hợp tác giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các kết quả ASEAN đã đạt được với nhiều chương trình, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội, văn hóa; bày tỏ tin tưởng các nước ASEAN sẽ giữ vững đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm, xây dựng cộng đồng ASEAN 2045 thành công.

Chia sẻ về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN, coi ASEAN là một đại gia đình gần gũi và là các nước láng giềng rất thân thiết.

Đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN và các nước thành viên ASEAN thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững lâu dài, cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: TTXVN

Đại diện cho các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển chiến lược, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh, các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ chính thức là thành viên của ASEAN. Đại sứ hoan nghênh Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, được các nước trong khu vực quan tâm, tham dự đông đảo, giúp tăng cường kết nối nội bộ ASEAN trên các kênh, góp phần tích cực vào nỗ lực chung của năm Chủ tịch ASEAN của Philippines xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố quan hệ của ASEAN với các đối tác quốc tế quan trọng ở ngoài khu vực.

Đại sứ Philippines khẳng định cam kết chung của các nước ASEAN trong đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các kết quả quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, thúc đẩy mạng lưới đối ngoại của ASEAN, giữ vững đoàn kết ASEAN trong ứng phó với các thách thức chung.

Chia sẻ về định hướng hợp tác trong ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp, ASEAN và các nước ASEAN cần tăng cường trao đổi, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược, giải quyết bất đồng ngay trong ASEAN; đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, chú trọng các lĩnh vực tiềm năng, có tính bổ trợ lẫn nhau, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên.

Nhất trí với các nhận định, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại sứ Philippines khẳng định, các nước ASEAN cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới./.