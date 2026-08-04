Đầu tư

Hà Nội gỡ vướng để kịp bàn giao mặt bằng Khu công viên công nghệ số

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
21:32 | 04/08/2026
(TBTCO) - Hà Nội yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp trước ngày 30/9/2026, coi đây là điều kiện tiên quyết để triển khai một trong những dự án động lực về khoa học, công nghệ của Thủ đô.
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Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu.

Theo báo cáo, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại hai địa phương đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường và xử lý tài sản trên đất cần được các sở, ngành sớm tháo gỡ.

Tại phường Tây Tựu, dự án liên quan đến 1.391 hộ dân với 2.064 thửa đất cùng hai tổ chức là UBND phường và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội. Đến nay, địa phương đã ban hành hơn 1.500 thông báo thu hồi đất, hoàn thành kiểm đếm khoảng 66 ha và phê duyệt 26 phương án bồi thường với tổng kinh phí hơn 48 tỷ đồng.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc kiểm đếm và xác định giá trị tại khu “Vườn thực vật”, nơi có hơn 300 loài cây rừng quý, trong đó nhiều loài nằm trong Sách đỏ, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về định giá và bồi thường. Bên cạnh đó, địa phương cũng gặp vướng mắc về đơn giá đối với một số loại cây trồng và chính sách bồi thường tại khu vực Đồng Bun.

Hà Nội gỡ vướng để kịp bàn giao mặt bằng Khu công viên công nghệ số
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc làm việc.

Trong khi đó, phường Phú Diễn xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai mô hình điều hành tập trung, ứng dụng phần mềm quản lý và tăng cường đối thoại với người dân. Đến cuối tháng 7, địa phương đã hoàn thành 100% thông báo thu hồi đất, công khai 125 phương án bồi thường với tổng giá trị khoảng 225 tỷ đồng và chi trả hơn 187 tỷ đồng cho 96 hộ dân. Theo kế hoạch, toàn bộ công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án và chi trả bồi thường sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 9.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của Thủ đô. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương phải triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, không để chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, lãnh đạo TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương ban hành hướng dẫn, đơn giá bồi thường đối với các loại cây đặc thù và tài sản trên đất. Đối với khu vườn thực vật thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý hài hòa giữa yêu cầu triển khai dự án và bảo tồn hệ thống cây quý, nghiên cứu phát triển theo hướng công viên mở phục vụ cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong bàn giao mặt bằng; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

“Mục tiêu cao nhất là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng thời hạn, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án, hình thành Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp trở thành động lực mới cho phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của Thủ đô” - ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm diễn ra cuối tháng 6/2026, UBND TP. Hà Nội đã chính thức công bố danh mục dự án chiến lược, trong đó điểm nhấn là dự án Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp do Tập đoàn FPT phát triển. Dự án được kỳ vọng sẽ chuyển đổi khu vực Tây Tựu từ một vùng trồng hoa truyền thống thành trung tâm công nghệ cao tầm cỡ quốc tế. Dự án có tổng vốn hơn 53.700 tỷ đồng, dự kiến quy tụ 60.000 chuyên gia.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội gỡ vướng giải phóng mặt bằng Khu công viên công nghệ số

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