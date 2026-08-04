Đầu tư

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
09:15 | 04/08/2026
Từ xưa, người Việt đã có câu: “Đất lành chim đậu”, đất tốt thì chim sẽ tìm về. HSBC nhìn nhận Nghị quyết 10 là một bước phát triển quan trọng trong chiến lược thu hút đầu tư của Việt Nam. Mục tiêu giờ đây không còn chỉ là thu hút vốn, mà là thu hút năng lực.
aa

Đây là nhận định của ông Richard Barnsley - Giám đốc Khối Ngân hàng toàn cầu tại Ngân hàng HSBC Việt Nam trong bài viết mới đây về Nghị quyết 10 và dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Từ “tổ chim” đến “cánh rừng”

Theo ông Richard Barnsley, gần bốn thập kỷ kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi Mới, Việt Nam đã thành công khi xây dựng vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI
Ông Richard Barnsley - Giám đốc Khối Ngân hàng toàn cầu tại Ngân hàng HSBC Việt Nam

Hiện nay, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng ba phần tư giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký mới đã đạt khoảng 17,39 tỷ USD, tăng 87,2% so với cùng kỳ năm trước. FDI giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi kinh tế ấn tượng của Việt Nam thông qua tạo việc làm, mở rộng xuất khẩu và cải thiện mức sống.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tại Việt Nam cũng nhìn nhận mô hình thu hút FDI để thúc đẩy xuất khẩu có những giới hạn nhất định. Giai đoạn phát triển tiếp theo không chỉ đòi hỏi thu hút vốn đầu tư mà còn phải tạo ra và giữ lại giá trị lớn hơn từ dòng vốn đó.

Tham vọng ấy được thể hiện rõ trong Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 8/6/2026. Nghị quyết đưa ra một tầm nhìn mới cho FDI trong giai đoạn được gọi tên Đổi Mới 2.0.

Nếu chương đầu là câu chuyện thu hút những cánh chim bay về thì chương tiếp theo là khuyến khích những đàn chim đó ở lại làm tổ.

Thước đo thành công trong thời gian tới sẽ nằm ở việc dòng vốn nước ngoài có mang theo công nghệ hay không, có giúp phát triển nguồn nhân lực trong nước hay không, có hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển hay không, và có giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu hay không.

Nghị quyết 10 đặt ra các mục tiêu tham vọng nhưng có thể đo lường. Trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam hướng tới thu hút 200 - 300 tỷ USD FDI đăng ký mới và giải ngân 150 - 200 tỷ USD, trong đó khoảng ba phần tư dòng vốn đến từ các nền kinh tế phát triển. Đồng thời, Việt Nam đặt mục tiêu đưa 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và thu hút tối thiểu ba tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở khu vực hoặc trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Thời điểm mang tính quyết định

Đặc biệt, chuyên gia HSBC nhấn mạnh “Đây là thời điểm mang tính bản lề”. Trên thế giới, các ưu đãi tài chính truyền thống đang dần kém hiệu quả khi các quốc gia cạnh tranh để thu hút những dòng vốn có chất lượng ngày càng cao. Việt Nam không thể và không nên mãi kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh dựa trên các lợi thế truyền thống, đặc biệt là chỉ dựa vào chi phí lao động.

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Các nhà đầu tư chiến lược ngày nay ngày càng coi trọng chất lượng thể chế, khả năng dự báo chính sách, năng lực của lực lượng lao động và tốc độ triển khai cải cách của Chính phủ. Năng suất, tự động hoá và đổi mới sáng tạo ngày càng quan trọng hơn so với mức lương theo giờ.

Vì vậy, ở nhiều khía cạnh, Nghị quyết 10 phản ánh sự chuyển dịch từ ưu đãi sang thể chế. Sự chuyển dịch này càng có ý nghĩa trong bối cảnh bất định địa chính trị, mô hình thương mại toàn cầu đang thay đổi và trí tuệ nhân tạo tăng tốc nhanh chóng. Khi doanh nghiệp tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, họ tìm kiếm những điểm đến đầu tư có khả năng chống chịu, có tính dự báo và được dẫn dắt bởi đổi mới. “Thể chế vững mạnh đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh giá trị nhất mà một quốc gia có thể mang lại” - ông Richard Barnsley nhận định.

Tuy nhiên, từ góc độ người làm ngân hàng, vị chuyên gia cũng lưu ý “thực thi là nơi mà sự lạc quan đối diện với thực tế”.

Việt Nam vẫn sẽ đối mặt với những thử thách lớn. Cải thiện môi trường kinh doanh vẫn là nhiệm vụ then chốt. Hiện nay, thực chất chỉ có một phần nhỏ doanh nghiệp tư nhân trong nước tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển đòi hỏi một lực lượng lớn hơn nhiều gồm kỹ sư, kỹ thuật viên và nhà nghiên cứu có trình độ cao trong khi các nền kinh tế lân cận cũng đang cạnh tranh để thu hút nhóm nhà đầu tư chiến lược tương tự.

Điểm tích cực là Nghị quyết 10 đã nhìn thẳng vào các thách thức này. Nghị quyết ưu tiên cải cách thể chế thay vì đặt nặng ưu đãi, thúc đẩy cơ chế hỗ trợ dựa trên kết quả thông qua ghi nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ thực tế thay vì chỉ nhìn vào vốn đăng ký, đồng thời nhấn mạnh phát triển năng lực nhà cung ứng thông qua đào tạo, hệ thống quản lý chất lượng và cải thiện quản trị.

Đây chính là những năng lực giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia và tham gia bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu.

"Thành công của Việt Nam trong bốn thập kỷ qua được xây dựng trên tinh thần cởi mở, thực tiễn và cam kết cải cách bền bỉ. Nghị quyết 10 đã cho thấy những phẩm chất ấy vẫn được giữ vững theo thời gian.

Mục tiêu giờ đây không còn đơn thuần là thu hút thêm những cánh chim mới, điều Việt Nam hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái nơi nhà đầu tư lựa chọn ở lại, đổi mới và phát triển, cùng tạo nên một cánh rừng vững mạnh hơn để cả nhà đầu tư quốc tế lẫn doanh nghiệp Việt Nam có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng" - ông Richard Barnsley đánh giá.
Hoàng Yến
Từ khóa:
hsbc việt nam nghị quyết số 10-nq/tw vốn fdi thu hút đầu tư

Bài liên quan

Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Vốn FDI vào Việt Nam vượt 38 tỷ USD sau 7 tháng

Hơn 143.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghiệp tại Gia Lai sau 7 tháng

Hơn 143.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghiệp tại Gia Lai sau 7 tháng

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Doanh nghiệp mới tại Gia Lai tăng cả về số lượng và quy mô vốn

Dành cho bạn

Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

Lợi nhuận ngành phân bón phân hóa, hai “ông lớn” giữ nhịp tăng trưởng

Rẽ dòng tín dụng bất động sản, dịch chuyển vốn khỏi phân khúc đầu cơ

Rẽ dòng tín dụng bất động sản, dịch chuyển vốn khỏi phân khúc đầu cơ

Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Ngày 4/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khởi sắc

Ngày 4/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Ngày 4/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Triển khai hiệu quả các chính sách về thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

Quản lý rủi ro, khơi thông nguồn lực từ tài sản mã hóa

Đọc thêm

Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Quảng Ngãi đề xuất cơ chế vượt trội xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

(TBTCO) - Với mục tiêu trình Quốc hội vào tháng 10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện đề xuất cơ chế đặc thù, chính sách vượt trội để hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

Yếu tố tâm lý tạo biến động ngắn hạn, xu hướng giá vàng vẫn theo thị trường quốc tế

(TBTCO) - Theo TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cùng các thông tin liên quan đến thị trường vàng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, làm gia tăng biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng trong nước vẫn bám sát diễn biến của thị trường vàng thế giới.
Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

(TBTCO) - Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 570.442 tỷ đồng; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,48%; vốn đầu tư thực hiện tăng 21,8%... là những con số nổi bật trong bức tranh kinh tế của TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026.
Hà Nội thúc tiến độ hai dự án trọng điểm tại Hồ Tây

Hà Nội thúc tiến độ hai dự án trọng điểm tại Hồ Tây

(TBTCO) - Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề cùng tuyến đường Đặng Thai Mai đang được Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nhằm hình thành không gian văn hóa, cảnh quan mới cho khu vực Hồ Tây.
EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến động lực nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến động lực nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU

(TBTCO) - Sau 6 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức đi vào hiệu lực (1/6/2020 – 1/6/2026), thương mại song phương Việt Nam – EU đã tăng trưởng ấn tượng. Quan trọng hơn, EVFTA không chỉ mở rộng thị trường mà còn nâng vị thế của Việt Nam trong chiến lược của doanh nghiệp châu Âu, tạo nền tảng cho hợp tác đầu tư, công nghệ và chuỗi giá trị ở giai đoạn phát triển mới.
Đối ngoại và hội nhập tài chính tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững

Đối ngoại và hội nhập tài chính tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững

(TBTCO) - Tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngày 1/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có bài phát biểu tham luận về công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính; thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam

Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam

(TBTCO) - Các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá tích cực về triển vọng phát triển kinh tế, định hướng cải cách thể chế và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như tài chính, logistics, công nghệ cao và chuyển đổi xanh.
Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 7 tháng năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 7 tháng năm 2026

(TBTCO) - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 479,6 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 121,8 nghìn tỷ đồng... là những con số kinh tế nổi bật của TP. Hà Nội 7 tháng năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Ngày 4/8: Giá bạc tiếp đà tăng nhưng áp lực vẫn hiện hữu

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Nghị quyết số 10: Tái định hình chiến lược thu hút FDI

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Mưa lớn diện rộng từ 4 - 6/8, yêu cầu các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 445,5 nghìn tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 445,5 nghìn tỷ đồng

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 4/8: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Minh bạch dữ liệu đất đai để đón dòng vốn ngoại

Minh bạch dữ liệu đất đai để đón dòng vốn ngoại

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 4/8: Giá vàng thế giới giảm hơn 20 USD/ounce, vàng trong nước diễn biến trái chiều

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm