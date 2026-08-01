Đầu tư

Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam

Hà My

Hà My

[email protected]
10:37 | 01/08/2026
(TBTCO) - Các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá tích cực về triển vọng phát triển kinh tế, định hướng cải cách thể chế và xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như tài chính, logistics, công nghệ cao và chuyển đổi xanh.
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Tại TP. Amsterdam (Hà Lan), vào ngày 30/7 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan đối với thị trường và cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hà Lan đang phát triển rất tích cực và thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đặc biệt, Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và là cửa ngõ quan trọng đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN

Trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hà Lan đạt hơn 6,74 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 5/2026, Hà Lan có 476 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD, tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hà Lan như Heineken, Unilever, De Heus và Philips đã đầu tư, kinh doanh hiệu quả và gắn bó lâu dài với Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trên nền tảng quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập từ năm 2019 cùng các khuôn khổ hợp tác chiến lược chuyên ngành, hai nước còn nhiều dư địa để nâng tầm quan hệ, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như dịch vụ tài chính, logistics, cảng biển, công nghệ cao, quản lý nước, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy nhanh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là những định hướng cải cách thể chế, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các đại biểu bày tỏ quan tâm đến cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, dịch vụ tài chính quốc tế, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, logistics, cảng biển, đóng tàu, quản lý nước, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo.

Đồng thời, các doanh nghiệp trao đổi về cơ chế huy động vốn cho các dự án hạ tầng và phát triển bền vững, chính sách thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì môi trường đầu tư ổn định, minh bạch để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư dài hạn. Nhiều doanh nghiệp Hà Lan đã chia sẻ kế hoạch mở rộng đầu tư, tăng vốn và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư mới tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới của Việt Nam. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung được doanh nghiệp Hà Lan quan tâm, gồm cơ chế đầu tư một cửa, các công cụ huy động vốn như tài chính hỗn hợp, chiến lược phát triển ngành bán dẫn…, đồng thời chia sẻ về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đang là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực. Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội và hành lang pháp lý thông thoáng nhằm thu hút các dự án chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tài chính. Cùng với đó, Việt Nam phát triển hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư từ kết nối cơ hội, nghiên cứu phát triển, thu hút chuyên gia, đào tạo nhân lực đến triển khai và mở rộng dự án.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm tính ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao triển vọng đầu tư tại Việt Nam
Doanh nghiệp Hà Lan chia sẻ mối quan tâm về cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong khuôn khổ tọa đàm. Ảnh: Anh Hiển - TTXVN

Lãnh đạo các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao những chia sẻ của Phó Thủ tướng và Lãnh đạo các bộ, ngành, cho rằng cuộc tọa đàm và các nội dung trao đổi đã góp phần củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh và định hướng phát triển của Việt Nam.

Các doanh nghiệp tham dự khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các dự án hiện có, nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư. Hai bên tin tưởng, với nền tảng quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ và thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế, những trao đổi tại tọa đàm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới.

APM Terminals nhìn thấy dư địa lớn cho đầu tư cảng biển và logistics tại Việt Nam

Cũng trong ngày 30/7 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với ông Olaf Gelhausen - Giám đốc điều hành toàn cầu cùng Ban Lãnh đạo của Tập đoàn APM Terminals tại cảng Rotterdam, Hà Lan - một trong những trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu thế giới.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao APM Terminals trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Tập đoàn đã tham gia phát triển một số dự án cảng biển quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực khai thác và hiện đại hóa hệ thống cảng biển Việt Nam.

Tiêu biểu là dự án Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại khu bến Lạch Huyện với công suất thiết kế khoảng 2 triệu TEU; dự án Bến cảng Container Liên Chiểu tại Đà Nẵng do liên danh Hateco - APM Terminals đầu tư, với tổng vốn hơn 2 tỷ USD, định hướng trở thành cảng container hiện đại và trung tâm trung chuyển khu vực miền Trung.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, các dự án này không chỉ góp phần mở rộng năng lực hệ thống cảng biển Việt Nam, mà còn đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, vận hành, tự động hóa và phát triển bền vững, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh của ngành hàng hải toàn cầu.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ về một số định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó, xác định kinh tế biển, phát triển cảng biển và logistics là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Theo đó, Việt Nam có nhu cầu vốn lớn cho hạ tầng cảng biển giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu nâng công suất thông qua hàng hóa lên khoảng 1,4 - 1,6 tỷ tấn/năm vào năm 2030, phát triển hệ sinh thái logistics xanh, thông minh và hiện đại.

Đồng thời, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang ưu tiên đầu tư vào hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế nhằm huy động nguồn lực về tài chính, công nghệ và quản trị phục vụ phát triển kinh tế.

Ông Olaf Gelhausen nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu của APM Terminals tại khu vực Đông Nam Á. Ông bày tỏ tự hào khi Tập đoàn được đồng hành và đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt thông qua việc phát triển hệ thống cảng biển hiện đại, nâng cao năng lực logistics và kết nối chuỗi cung ứng.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống cảng và logistics, đại diện APM Terminals nhấn mạnh mô hình hợp tác công - tư (PPP) là nền tảng quan trọng để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng cảng biển, hạ tầng số và kết nối logistics, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo về quy hoạch, thể chế và hạ tầng, còn doanh nghiệp đầu tư công nghệ, đổi mới vận hành và phát triển các giải pháp logistics hiện đại.

Phía APM Terminals cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong phát triển hạ tầng logistics đa phương thức và kết nối đường sắt với cảng biển. Đại diện Tập đoàn cho rằng, các đô thị cảng như Hải Phòng và Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để phát triển mô hình logistics tích hợp, kết nối hiệu quả giữa cảng biển, đường sắt và các khu công nghiệp, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò trung chuyển của Việt Nam trong khu vực.

Các nội dung trao đổi tại buổi làm việc cho thấy sự quan tâm của Tập đoàn APM Terminals đối với tiềm năng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển và logistics. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng logistics hiện đại và nâng cao khả năng kết nối của Việt Nam với các chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Hà My
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