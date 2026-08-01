Ngân hàng - Bảo hiểm

Thu nhập hoạt động lập đỉnh gần 10.000 tỷ đồng, SACOMBANK lùi lợi nhuận để gia cố "lá chắn" rủi ro

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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10:40 | 01/08/2026
(TBTCO) - SACOMBANK ghi nhận tổng thu nhập hoạt động quý II/2026 đạt kỷ lục 9.950 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của SACOMBANK đạt 4.136 tỷ đồng, giảm 43,6% do chủ động tăng trích lập dự phòng lên hơn 7.000 tỷ đồng, nhằm củng cố chất lượng tài sản và bộ đệm rủi ro.
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SACOMBANK lãi hơn 2.100 tỷ đồng quý I/2026, tăng mạnh chi phí dự phòng gấp 10 lần Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn “lội ngược dòng” kéo giảm SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK - mã CK: STB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Trong quý II/2026, SACOMBANK giữ đà tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động, đạt 9.950 tỷ đồng - cao nhất lịch sử hoạt động của Ngân hàng, nhờ đà tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng quý II/2026 đến từ hầu hết các khoản thu phi tín dụng, nâng tỷ trọng lên 37%, thay vì con số 15% cùng kỳ. Đây cũng là xu hướng nổi bật của ngành ngân hàng trong mùa báo cáo quý II/2026, khi nhiều nhà băng đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu, giảm dần phụ thuộc vào nguồn thu từ tín dụng.

Đơn cử, lãi thuần dịch vụ tăng 248,4% lên 3.202 tỷ đồng; lãi kinh doanh ngoại hối tăng 54,4% lên 350 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác tăng gấp 8 lần lên 224 tỷ đồng, bù đắp cho thu nhập lãi thuần.

Tuy nhiên, do SACOMBANK chủ động tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 5.095 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ, con số này chỉ thấp hơn quý cuối năm 2025, dẫn đến lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 2.030 tỷ đồng, giảm 44,5%.

Đồ họa: Ánh Tuyết
Việc tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6 tháng đầu năm 2026 lên 7.119 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ, khiến lợi nhuận trước thuế SACOMBANK còn 4.136 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục cho thấy xu hướng ưu tiên củng cố chất lượng tài sản và tăng bộ đệm dự phòng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của SACOMBANK vững đà tăng 12,4% lên 17.488 tỷ đồng.

Trong đó, lãi thuần dịch vụ tăng 139,9% lên 3.952 tỷ đồng, lãi kinh doanh ngoại hối tăng 29% lên 690 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác đạt 547 tỷ đồng, qua đó bù đắp một phần cho thu nhập lãi thuần.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, SACOMBANK thực hiện đợt tinh gọn nhân sự quy mô lớn, với số lượng nhân viên giảm từ 16.816 xuống còn 13.078 người, giảm 3.738 nhân sự. Nhờ tối ưu nguồn lực, Ngân hàng tiết giảm chi phí lương và chi phí hoạt động, song vẫn nâng mức thu nhập bình quân cho người lao động so với cùng kỳ năm trước.

Động thái tinh gọn nhân sự diễn ra trong bối cảnh SACOMBANK đang đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, từ bộ máy điều hành đến nhận diện thương hiệu.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2026, SACOMBANK có tổng tài sản đạt 892.049 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm do giảm tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác. Dư nợ cho vay khách hàng tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm, lên 636.028,9 tỷ đồng.

Tiền gửi khách hàng tăng nhanh hơn tốc độ cho vay, đạt 4,8% so với đầu năm, lên 647.939 tỷ đồng, cho thấy nền tảng huy động vốn tiếp tục được củng cố.

Song song với đó, SACOMBANK tiếp tục tăng cường bộ đệm dự phòng khi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 35,5% so với đầu năm, lên 27.177 tỷ đồng, qua đó, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu từ 50% lên 57%.

Về chất lượng tài sản, dư nợ xấu đến cuối quý II/2026 tăng 19,5% so với đầu năm, lên 47.957 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 6,41% lên 7,54%. Việc chủ động đẩy mạnh trích lập dự phòng trong kỳ phản ánh định hướng của SACOMBANK trong việc tăng cường năng lực xử lý nợ xấu và củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tiếp theo.

Chia sẻ gần đây, ông Loic Faussier - Tổng Giám đốc SACOMBANK thẳng thắn cho biết, SACOMBANK vẫn đang từng bước xử lý khối tài sản tồn đọng hình thành từ nhiều năm trước, quyết liệt xử lý nợ xấu, đặc biệt là những khoản nợ xấu của nhóm ông Trầm Bê, FLC, Bamboo Airways và những khách hàng có liên quan.

Theo chia sẻ của lãnh đạo SACOMBANK, Ngân hàng kiên định với chiến lược đưa bảng cân đối kế toán trở về đúng bản chất thông qua việc phân loại nợ chặt chẽ hơn, phân bổ nguồn lực hợp lý hơn và ưu tiên dòng vốn vào các nhóm khách hàng có chất lượng tín dụng tốt. Quá trình này khiến tỷ lệ nợ xấu và chi phí dự phòng tăng trong ngắn hạn.

“Đánh đổi cần thiết để đưa hoạt động kinh doanh về trạng thái phản ánh đúng 100% chất lượng tài sản, minh bạch hóa các khoản nợ xấu và tạo nền tảng bền vững hơn cho tương lai” - lãnh đạo SACOMBANK nhấn mạnh.

Đề án tái cơ cấu của SACOMBANK hiện đã bước vào giai đoạn cuối. Trọng tâm tiếp theo là xử lý dứt điểm các tồn đọng lịch sử, đặc biệt là khoản nợ được bảo đảm đã được chuyển giao cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo Đề án tái cơ cấu. Thành công của giai đoạn này sẽ mở ra dư địa lớn để ngân hàng cải thiện chất lượng tài sản và thúc đẩy tăng trưởng trong các năm tới./.

Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 4,5%. Tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 12%, hoặc không vượt hạn mức Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10% và điều hành linh hoạt theo tăng trưởng tín dụng. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6%./.
Ánh Tuyết
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Cập nhật: 01/08/2026 11:00

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Cập nhật: 01/08/2026 11:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80