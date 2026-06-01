SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

Ngày 1/6/2026, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) ban hành Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK).

Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc; tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

Quyết định cũng nêu rõ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung thay đổi nêu trên.

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị SACOMBANK ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi tên của ngân hàng tại Điều lệ SACOMBANK. Đồng thời, giao quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định.

Thị trường xuất hiện ngân hàng mang tên Sài Gòn Tài Lộc. Ảnh tư liệu.

Theo đại diện SACOMBANK, chữ “Tài” thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn “Lộc” mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Tổng hòa tên gọi mới thể hiện khát vọng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

SACOMBANK khẳng định, việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông SACOMBANK thông qua vào ngày 22/4/2026.

Năm 2026, SACOMBANK bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đồng thời triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tái cấu trúc, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng, nâng cao hiệu quả vận hành theo hướng hiện đại, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao.

Việc thay đổi tên thương mại lần này là bước đi tiếp theo của quá trình tái định vị thương hiệu, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển dài hạn của Sacombank trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh và chuyển đổi mạnh mẽ hơn.

Thời gian qua, SACOMBANK liên tục ghi nhận nhiều thay đổi ở nhóm nhân sự cấp cao trong quá trình kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành. Đáng chú ý là sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy - cựu Chủ tịch LPBank. Đầu tháng 3/2026, ông Thụy được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, trước khi tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026. Sau đó, SACOMBANK giao ông Faussier Loic Michel Marc đảm nhiệm vai trò quyền Tổng Giám đốc.

Đầu tháng 5/2026, SACOMBANK tiếp tục bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Cả hai đều từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc tại LPBank - nơi ông Nguyễn Đức Thụy từng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ở chiều ngược lại, SACOMBANK đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Thanh Nhung từ ngày 8/5/2026. Trước đó, ông Nhung đảm nhận quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK từ cuối tháng 5/2025, sau khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời vị trí Tổng Giám đốc.

SACOMBANK cũng vừa thông qua quyết định từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân, có hiệu lực từ ngày 22/5/2026.

Hiện Ban điều hành Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc giữ vị trí quyền Tổng Giám đốc cùng 10 Phó Tổng giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành./.