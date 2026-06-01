Ngân hàng - Bảo hiểm

SACOMBANK chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc

Ánh Tuyết

[email protected]
20:46 | 01/06/2026
(TBTCO) - SACOMBANK vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại từ "Sài Gòn Thương Tín" thành "Sài Gòn Tài Lộc".
Ngày 1/6/2026, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) ban hành Quyết định số 36/QĐ-QLGS4 về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK).

Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc; tên tiếng Anh là Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank, tên viết tắt bằng tiếng Anh là SACOMBANK.

Quyết định cũng nêu rõ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung thay đổi nêu trên.

Cùng ngày, Hội đồng Quản trị SACOMBANK ban hành Nghị quyết về việc sửa đổi tên của ngân hàng tại Điều lệ SACOMBANK. Đồng thời, giao quyền Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định.

Thị trường xuất hiện ngân hàng mang tên Sài Gòn Tài Lộc. Ảnh tư liệu.

Theo đại diện SACOMBANK, chữ “Tài” thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và sự chuyên nghiệp trong hoạt động; còn “Lộc” mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Tổng hòa tên gọi mới thể hiện khát vọng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

SACOMBANK khẳng định, việc thay đổi tên thương mại không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và cổ đông. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên đã được Đại hội đồng cổ đông SACOMBANK thông qua vào ngày 22/4/2026.

Năm 2026, SACOMBANK bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đồng thời triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm tái cấu trúc, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng, nâng cao hiệu quả vận hành theo hướng hiện đại, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao.

Việc thay đổi tên thương mại lần này là bước đi tiếp theo của quá trình tái định vị thương hiệu, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển dài hạn của Sacombank trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh và chuyển đổi mạnh mẽ hơn.

Thời gian qua, SACOMBANK liên tục ghi nhận nhiều thay đổi ở nhóm nhân sự cấp cao trong quá trình kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành. Đáng chú ý là sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy - cựu Chủ tịch LPBank. Đầu tháng 3/2026, ông Thụy được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, trước khi tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026. Sau đó, SACOMBANK giao ông Faussier Loic Michel Marc đảm nhiệm vai trò quyền Tổng Giám đốc.

Đầu tháng 5/2026, SACOMBANK tiếp tục bổ nhiệm ông Lưu Danh Đức và ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Cả hai đều từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc tại LPBank - nơi ông Nguyễn Đức Thụy từng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ở chiều ngược lại, SACOMBANK đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Thanh Nhung từ ngày 8/5/2026. Trước đó, ông Nhung đảm nhận quyền Tổng Giám đốc SACOMBANK từ cuối tháng 5/2025, sau khi bà Nguyễn Đức Thạch Diễm rời vị trí Tổng Giám đốc.

SACOMBANK cũng vừa thông qua quyết định từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân, có hiệu lực từ ngày 22/5/2026.

Hiện Ban điều hành Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc giữ vị trí quyền Tổng Giám đốc cùng 10 Phó Tổng giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành./.

Năm 2026, SACOMBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Ngân hàng hướng tới quy mô tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 12% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tổng huy động dự kiến đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10% và được điều hành linh hoạt theo tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Kết thúc quý I/2026, SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.106,2 tỷ đồng, giảm 42,7% cùng kỳ chủ yếu do thu nhập cốt lõi, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 860.000 tỷ đồng; tổng huy động đạt 776.335 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nền tảng vốn ổn định. Dư nợ tín dụng đạt 626.960 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 1/6, cổ phiếu STB giao dịch quanh mức 67.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 13% so với vùng đỉnh nhưng vẫn cao hơn khoảng 16% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của SACOMBANK tương ứng đạt hơn 126.000 tỷ đồng./.

Dù thị trường đang đặt cược khoảng 50% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm, nhưng Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, kịch bản này khó xảy ra và mặt bằng lãi suất tại Việt Nam khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới, do áp lực tỷ giá, mức chênh lệch hoán đổi VND - USD vẫn cao và nguồn tiền gửi Kho bạc hỗ trợ thanh khoản khá hạn chế.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ chính thức triển khai chương trình tri ân lớn nhất năm - “Trọn Vạn Dặm An”, với tổng giá trị quà tặng lên đến 11 tỷ đồng cùng hàng loạt giải thưởng hấp dẫn như ô tô và xe máy điện VinFast dành cho khách hàng trên toàn quốc.
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giữ nguyên giá, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến tiếp tục duy trì trong vùng 156 - 159 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Lê Vân - Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh Công ty TNHH Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) nhấn mạnh những thay đổi mang tính định hình lại “luật chơi”, phát triển bảo hiểm hưu trí bổ sung. Trong đó, việc mở rộng danh mục đầu tư có thể giúp quỹ đạt lợi suất ròng dài hạn cạnh tranh hơn, tăng sức hấp dẫn nhờ hiệu ứng “lãi kép” từ đầu tư dài hạn và ưu đãi thuế.
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
(TBTCO) - PGBank vừa chốt ngày 10/6 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,5%, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng còn dang dở.
(TBTCO) - Chiều ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã có những thông tin liên quan đến chương trình doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.
(TBTCO) - Ngày 29/5/2026, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết đã nhận được đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng kể từ ngày 1/6/2026.
