Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

20:12 | 01/06/2026
(TBTCO) - Chiều 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 - 1/6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tại hội đàm, hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Với việc nâng tầm khuôn khổ quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường, hai bên nhất trí phối hợp cùng xây dựng Chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới trong thời gian tới; nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác, tăng cường quan hệ trên các kênh và giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước.

Hai bên nhất trí củng cố, thúc đẩy hợp tác thực chất về an ninh - quốc phòng, hợp tác biển, đại dương; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua các cơ chế phối hợp… Hai bên nhất trí các định hướng lớn để tạo đột phá trong hợp tác kinh tế nhằm mang lại lợi ích thực chất cho người dân và sự phát triển của mỗi nước…

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. khẳng định, Philippines hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam đến tìm hiểu, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, chuyển đổi số…; Philippines sẽ dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Việt Nam. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong một số lĩnh vực ưu tiên.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Tiếp một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và cam kết đồng hành dài hạn và khẳng định quyết tâm duy trì hoạt động ổn định tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm, kịp thời có các chính sách chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động, có đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ngay sau khi đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 - 1/6, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal. Đây là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở Thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Philippines

Kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Philippines

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Dành cho bạn

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Đọc thêm

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(TBTCO) - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Philippines và Việt Nam. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên bố chung.
Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.
Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

(TBTCO) - Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào chiều ngày 31/5 tại Philippines, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên đổi mới sáng tạo trong “Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”.
Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Năm 2026 là dấu mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines, mở ra kỳ vọng mới cho quan hệ giữa hai nước, khi hợp tác song phương ngày càng được thúc đẩy theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Chuyến thăm chính thức Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực để hai nền kinh tế Đông Nam Á mở rộng liên kết trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh lương thực và kết nối chuỗi cung ứng khu vực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều 31/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines.
Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

(TBTCO) - Ngay sau khi đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

(TBTCO) - Chiều 31/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, từ ngày 31/5 đến ngày 1/6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi “nợ” thủ tục đất đai

Nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi “nợ” thủ tục đất đai

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran