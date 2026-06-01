Chứng khoán

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
20:22 | 01/06/2026
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần cuối tháng 5, trong đó các kỳ hạn dài ghi nhận mức tăng mạnh hơn so với các kỳ hạn ngắn.
aa

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 25 - 29/5 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận những tín hiệu tích cực trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư tiếp tục duy trì và thanh khoản có sự cải thiện.

Trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước chào thầu 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần qua. Tổng khối lượng đăng ký đạt 24.600 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần giá trị gọi thầu. Kết quả, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 11.400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 69,1%.

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận lực cầu tích cực nhất khi huy động thành công toàn bộ 6.000 tỷ đồng chào thầu với lợi suất 4%/năm, tăng 0,05 điểm phần trăm so với phiên trước. Kỳ hạn 10 năm huy động được 5.150 tỷ đồng trên tổng số 9.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,25%/năm. Các kỳ hạn 3 năm và 15 năm lần lượt huy động được 150 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 159.186 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, tương đương 31,8% kế hoạch năm. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với cơ cấu kỳ hạn tương tự tuần trước, gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục cải thiện khi tổng giá trị giao dịch đạt 68,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch mua bán đứt đoạn đạt 49,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%, trong khi giao dịch repo đạt 19 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6%.

Cùng với sự cải thiện về thanh khoản, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Đáng chú ý, lợi suất các kỳ hạn dài tăng mạnh hơn so với các kỳ hạn ngắn. Kết thúc tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,46%/năm, tăng 0,08 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi kỳ hạn 15 năm tăng lên 4,64%/năm.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến này phản ánh xu hướng nhà đầu tư yêu cầu mức lợi suất cao hơn đối với các khoản đầu tư dài hạn trong bối cảnh lợi suất phát hành trên thị trường sơ cấp tiếp tục tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và Kho bạc Nhà nước đang triển khai kế hoạch huy động vốn với quy mô lớn.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị hơn 655 tỷ đồng trong tuần qua, sau khi mua ròng hơn 105 tỷ đồng ở tuần liền trước.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục duy trì trạng thái tích cực với thanh khoản cải thiện và hoạt động huy động vốn thuận lợi. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu vẫn ở mức cao, đặc biệt là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh ngưỡng 4,47%/năm, xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước có thể tiếp tục duy trì, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường trong thời gian tới./.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu trái phiếu chính phủ lợi suất trái phiếu kỳ hạn trái phiếu kho bạc nhà nước gọi thầu trái phiếu thanh khoản thị trường giao dịch khối ngoại

Bài liên quan

Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

Chuyên gia MBS: Thị trường chứng khoán kỳ vọng khởi sắc hơn vào cuối tháng 6

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

Dành cho bạn

Hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn Việt Nam - Trung Quốc phát triển đường sắt đô thị

Hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp lớn Việt Nam - Trung Quốc phát triển đường sắt đô thị

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan khu vực XIV vượt 2,7 tỷ USD sau gần 5 tháng

Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

Đọc thêm

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.
Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

(TBTCO) - Hàng loạt ngân hàng trung ương lớn sẽ đồng loạt tổ chức cuộc họp định về kỳ chính sách tiền tệ vào trung tuần tháng 6. Những tín hiệu trái chiều đang khiến bài toán lãi suất trở nên khó đoán hơn, tác động trực tiếp đến thị trường chứng khoán.
Chứng khoán tuần 1/6 - 5/6: Tín hiệu mới từ giá dầu

Chứng khoán tuần 1/6 - 5/6: Tín hiệu mới từ giá dầu

Dòng tiền dè dặt hơn khi thị trường chứng khoán bước sang tuần điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Tuy vậy, việc giá dầu thô về mức thấp nhất gần 3 tháng qua là tín hiệu có thể gỡ bỏ nỗi lo lạm phát và an ninh năng lượng đã đè nặng thị trường nhiều tháng qua.
Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun - Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

(TBTCO) - Việc nâng hạng thị trường không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng vốn quốc tế mà còn đặt ra yêu cầu cải thiện chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Theo ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Kafi đẩy mạnh thoái vốn nhà nước, gia tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và nâng cao tính minh bạch sẽ là những yếu tố then chốt giúp thị trường tận dụng hiệu quả cơ hội từ quá trình nâng hạng.
PGBank sắp chốt quyền chia cổ tức 7,5%, tiếp tục hành trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

PGBank sắp chốt quyền chia cổ tức 7,5%, tiếp tục hành trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

(TBTCO) - PGBank vừa chốt ngày 10/6 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,5%, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng còn dang dở.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về chương trình sử dụng vàng để giao dịch bất động sản

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về chương trình sử dụng vàng để giao dịch bất động sản

(TBTCO) - Chiều ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã có những thông tin liên quan đến chương trình doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần nâng lên một tầm cao mới

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Xăng E10 chính thức phủ sóng: Có đáng lo khi sử dụng?

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Khối ngoại tiếp tục giao dịch thận trọng, áp lực bán ròng mạnh ở cổ phiếu tài chính

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 1/6: Dòng tiền thận trọng khi VN30-Index rời mốc 2.000 điểm

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Chứng khoán ngày 1/6: Áp lực bán gia tăng, VN-Index giảm điểm trong ngày đầu tháng 6

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi “nợ” thủ tục đất đai

Nhiều dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi “nợ” thủ tục đất đai

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +16.43
01/06 | +16.43 (7,580.06 +16.43 (+0.22%))
DJI +363.46
01/06 | +363.46 (51,032.46 +363.46 (+0.72%))
IXIC +55.12
01/06 | +55.12 (26,972.62 +55.12 (+0.20%))
NYA -10.13
01/06 | -10.13 (23,292.17 -10.13 (-0.04%))
XAX -148.09
01/06 | -148.09 (8,484.51 -148.09 (-1.72%))
BUK100P -3.09
01/06 | -3.09 (1,032.33 -3.09 (-0.30%))
RUT -17.23
01/06 | -17.23 (2,919.34 -17.23 (-0.59%))
VIX +0.49
01/06 | +0.49 (15.81 +0.49 (+3.20%))
FTSE -24.43
01/06 | -24.43 (10,384.85 -24.43 (-0.23%))
GDAXI +117.92
01/06 | +117.92 (25,222.62 +117.92 (+0.47%))
FCHI +22.55
01/06 | +22.55 (8,205.89 +22.55 (+0.28%))
STOXX50E +15.60
01/06 | +15.60 (6,066.14 +15.60 (+0.26%))
N100 +0.67
01/06 | +0.67 (1,844.90 +0.67 (+0.04%))
BFX +14.50
01/06 | +14.50 (5,597.89 +14.50 (+0.26%))
MOEX.ME -0.11
01/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +215.79
01/06 | +215.79 (25,398.18 +215.79 (+0.86%))
STI +48.67
01/06 | +48.67 (5,037.86 +48.67 (+0.98%))
AXJO -2.30
01/06 | -2.30 (8,729.40 -2.30 (-0.03%))
AORD +4.80
01/06 | +4.80 (8,969.80 +4.80 (+0.05%))
BSESN -508.40
01/06 | -508.40 (74,267.34 -508.40 (-0.68%))
JKSE -2.81
01/06 | -2.81 (6,127.38 -2.81 (-0.05%))
KLSE 0.00
01/06 | 0.00 (1,683.07 0.00 (0.00%))
NZ50 +38.45
01/06 | +38.45 (13,244.55 +38.45 (+0.29%))
KS11 +312.23
01/06 | +312.23 (8,788.38 +312.23 (+3.68%))
TWII +604.97
01/06 | +604.97 (45,337.91 +604.97 (+1.35%))
GSPTSE +251.44
01/06 | +251.44 (34,769.14 +251.44 (+0.73%))
BVSP +37.91
01/06 | +37.91 (173,825.39 +37.91 (+0.02%))
MXX -278.55
01/06 | -278.55 (68,587.74 -278.55 (-0.40%))
IPSA -109.01
01/06 | -109.01 (10,788.19 -109.01 (-1.00%))
MERV +76,906.50
01/06 | +76,906.50 (3,166,406.50 +76,906.50 (+2.49%))
TA125.TA -127.81
01/06 | -127.81 (4,302.65 -127.81 (-2.88%))
CASE30 +195.10
01/06 | +195.10 (52,853.90 +195.10 (+0.37%))
JN0U.JO -77.93
01/06 | -77.93 (7,012.35 -77.93 (-1.10%))
DX-Y.NYB +0.29
01/06 | +0.29 (99.20 +0.29 (+0.29%))
125904-USD-STRD -34.55
01/06 | -34.55 (2,741.39 -34.55 (-1.24%))
XDB -0.07
01/06 | -0.07 (134.34 -0.07 (-0.05%))
XDE -0.18
01/06 | -0.18 (116.26 -0.18 (-0.16%))
000001.SS -10.83
01/06 | -10.83 (4,057.74 -10.83 (-0.27%))
N225 +604.83
01/06 | +604.83 (66,934.33 +604.83 (+0.91%))
XDN -0.19
01/06 | -0.19 (62.62 -0.19 (-0.30%))
XDA -0.18
01/06 | -0.18 (71.44 -0.18 (-0.24%))