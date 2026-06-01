Lợi suất trái phiếu tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 25 - 29/5 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận những tín hiệu tích cực trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư tiếp tục duy trì và thanh khoản có sự cải thiện.

Trên thị trường sơ cấp, Kho bạc Nhà nước chào thầu 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần qua. Tổng khối lượng đăng ký đạt 24.600 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần giá trị gọi thầu. Kết quả, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 11.400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 69,1%.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm ghi nhận lực cầu tích cực nhất khi huy động thành công toàn bộ 6.000 tỷ đồng chào thầu với lợi suất 4%/năm, tăng 0,05 điểm phần trăm so với phiên trước. Kỳ hạn 10 năm huy động được 5.150 tỷ đồng trên tổng số 9.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,25%/năm. Các kỳ hạn 3 năm và 15 năm lần lượt huy động được 150 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 159.186 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, tương đương 31,8% kế hoạch năm. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 16.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với cơ cấu kỳ hạn tương tự tuần trước, gồm 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục cải thiện khi tổng giá trị giao dịch đạt 68,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch mua bán đứt đoạn đạt 49,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%, trong khi giao dịch repo đạt 19 nghìn tỷ đồng, giảm 2,6%.

Cùng với sự cải thiện về thanh khoản, lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp cũng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Đáng chú ý, lợi suất các kỳ hạn dài tăng mạnh hơn so với các kỳ hạn ngắn. Kết thúc tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,46%/năm, tăng 0,08 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi kỳ hạn 15 năm tăng lên 4,64%/năm.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, diễn biến này phản ánh xu hướng nhà đầu tư yêu cầu mức lợi suất cao hơn đối với các khoản đầu tư dài hạn trong bối cảnh lợi suất phát hành trên thị trường sơ cấp tiếp tục tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao và Kho bạc Nhà nước đang triển khai kế hoạch huy động vốn với quy mô lớn.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng trên thị trường thứ cấp với giá trị hơn 655 tỷ đồng trong tuần qua, sau khi mua ròng hơn 105 tỷ đồng ở tuần liền trước.

Nhìn chung, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục duy trì trạng thái tích cực với thanh khoản cải thiện và hoạt động huy động vốn thuận lợi. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu vẫn ở mức cao, đặc biệt là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện quanh ngưỡng 4,47%/năm, xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước có thể tiếp tục duy trì, qua đó hỗ trợ thanh khoản thị trường trong thời gian tới./.