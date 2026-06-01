Đà Nẵng mở “đường băng” đón dòng vốn đầu tư vào startup

Sức hút Việt Nam

Đang có những chuyển động nhộn nhịp trên thị trường gọi vốn vào các startup tại Việt Nam. Tại Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026, hơn 30 quỹ đầu tư danh tiếng trên thế giới tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các loạt ý tưởng thuộc các lĩnh vực Blockchain, Fintech, AI, giáo dục. Đáng chú ý, không chỉ trong nước, nhiều ý tưởng khởi nghiệp nước ngoài cũng tham gia gọi vốn trong sự kiện này.

Sự hiện diện của nhiều dự án khởi nghiệp và các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài, cho thấy sức hút của Việt Nam trong lĩnh vực gọi vốn vào các ý tưởng khởi nghiệp mới.

Nhiều dự án khởi nghiệp quốc tế tham gia gọi vốn tại Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Tiffany Hoàng - Quản lý Quỹ Stellar Việt Nam khẳng định, khi gia nhập thị trường Việt Nam, Quỹ Stellar đã nhận thấy tiềm năng khổng lồ tại đây, khi Chính phủ chủ động tạo ra môi trường thử nghiệm cho các sáng kiến công nghệ ứng dụng vào kinh doanh.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ ứng dụng blockchain cao trên thế giới, đồng thời cộng đồng các nhà phát triển công nghệ trong nước vẫn đang duy trì tinh thần xây dựng sản phẩm mạnh mẽ bất chấp những biến động của thị trường. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp hệ sinh thái blockchain Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư quốc tế.

Bà Tiffany Hoàng nhận định, có 3 yếu tố cốt lõi khiến các quỹ đầu tư đặc biệt quan tâm đến Việt Nam, cũng như TP.Đà Nẵng. Thứ nhất là sự cởi mở của chính quyền đối với môi trường thử nghiệm sandbox, cùng với trung tâm đổi mới sáng tạo và khung pháp lý khuyến khích các startup xây dựng sự nghiệp tại Đà Nẵng. Thứ hai là môi trường kết nối chặt chẽ giữa các quy định của chính phủ, các startup và các doanh nghiệp lớn.

Tại Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư và các đối tác đã tiến hành ký kết hợp tác nhằm phát triển dự án trong tương lai. Điển hình, Quỹ Summit Capital cam kết đầu tư 300.000 USD đổi lấy 7,5% cổ phần của dự án 5Sao thuộc Công ty CP Công nghệ FiveSS; IP-Foundation sẽ tham gia Danang Fintech Lab (DFL24) với tư cách thành viên và hưởng đầy đủ quyền lợi của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng (VIFC Danang) trong tương lai… Diễn đàn DAVAS 2026 thu hút hơn 30 nhà đầu tư và quỹ đầu tư danh tiếng đến từ nhiều quốc gia nổi tiếng thế giới tham gia với tổng mức đầu tư lên đến hơn 5 tỷ USD. Diễn đàn cũng hội tụ 62 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế tham gia gọi vốn.

“Điều này vô cùng quan trọng vì startup không tự xây dựng công nghệ chỉ để cho riêng họ, họ xây dựng để phục vụ các bên liên quan. Để quỹ đầu tư hoạt động hiệu quả, các startup cần phải đưa sản phẩm ra thị trường dưới sự hỗ trợ của các bên liên quan trong hệ sinh thái đó” - bà Tiffany Hoàng chia sẻ.

Yếu tố thứ ba được đánh giá là lợi thế nổi bật của Việt Nam chính là nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao. Theo đại diện Quỹ Stellar, Việt Nam hiện luôn nằm trong nhóm thị trường được ưu tiên lựa chọn trong lĩnh vực blockchain nhờ lực lượng kỹ sư trẻ, năng động và có năng lực chuyên môn tốt.

“Hiện tại, chúng tôi đã kết nối với một số dự án trong sandbox và hy vọng có thêm nhiều dự án nữa tham gia vào hệ sinh thái tại Việt Nam, Quỹ Stella thực sự mong muốn mang các nguồn lực quốc tế đến Việt Nam” - bà Tiffany Hoàng cho biết.

Đánh giá môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam dưới góc nhìn của doanh nghiệp, ông Lê Hùng Anh - Tổng Giám đốc BIN Corporation Group khẳng định, Việt Nam đang sở hữu nhiều tiềm năng và nhận được quan tâm lớn của các nhà đầu tư.

Tuy vậy, để đưa “tiềm năng” thành nguồn lực thật sự cần rất nhiều yếu tố hỗ trợ. Dẫn ví dụ Singapore, ông Lê Hùng Anh cho rằng, đất nước này thành công thu hút hàng loạt tập đoàn công nghệ và tài chính lớn là nhờ hệ thống luật pháp cực kỳ rõ ràng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tốt và cơ chế chuyển đổi ngoại tệ, dòng tiền ra vào rất thuận tiện.

“Doanh nghiệp họ rất sợ việc dòng vốn khi mang vào thì dễ nhưng khi rút ra hoặc chuyển đổi lại gặp nhiều thủ tục hành chính phức tạp. Singapore cũng có các mức thuế suất rất cạnh tranh, hỗ trợ cụ thể cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, Việt Nam nói chung và TP. Đà Nẵng muốn cạnh tranh thì phải có những cơ chế tương tự, thậm chí phải linh hoạt và cởi mở hơn để bù đắp cho những hạn chế về hạ tầng ban đầu” - ông Hùng Anh đề xuất.

Cơ hội lớn của Đà Nẵng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt của Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2045; không chỉ đặt mục tiêu về số lượng 10.000 startup vào năm 2030, mà quan trọng hơn là xây dựng một hệ sinh thái tự cường và có khả năng bứt phá.

Trong lộ trình này, TP. Đà Nẵng đang nổi lên như một địa phương năng động, quyết tâm cao trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Bởi không chỉ quan tâm đến hỗ trợ startup, mà Đà Nẵng còn đang từng bước định vị mình trong các lĩnh vực mới như fintech, AI, Web3, sandbox công nghệ và đặc biệt là Trung tâm Tài chính quốc tế.

Năm 2024, TP. Đà Nẵng lần đầu tiên vào top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2024; đến năm 2026 tiếp tục vươn lên vị trí 554 thế giới, tăng 342 bậc chỉ sau hai năm. Kết quả này đã chứng minh tiềm năng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Đà Nẵng.

Ông Guley Sergey Nikolaevich - Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và Phát triển xã hội Liên bang Nga (Quỹ Zdravnitsa) đánh giá, Việt Nam với vị thế địa chính trị đặc biệt, môi trường ổn định, nguồn nhân lực trẻ và năng động, đang nổi lên như một trung tâm kết nối chiến lược mới của khu vực. Trong đó, Đà Nẵng hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghệ tài chính; cửa ngõ logistics kết nối Đông Nam Á với thị trường quốc tế, Trung tâm tài chính quốc tế mới của Việt Nam trong tương lai…

Theo ông Guley Sergey Nikolaevich, Quỹ Zdravnitsa cùng các đối tác quốc tế đã và đang trao đổi nhiều chương trình hợp tác chiến lược tại Việt Nam với định hướng đầu tư hàng tỷ USD trong các lĩnh vực như hạ tầng du lịch và logistics; nông nghiệp công nghệ cao; khoa học - công nghệ; xuất nhập khẩu và tài chính quốc tế.

“Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành trung tâm kết nối mới của nền kinh tế đổi mới sáng tạo tại châu Á. Và thành phố Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành cánh cửa chiến lược của cơ hội đó” - ông Guley Sergey Nikolaevich chia sẻ.

Theo Phó chủ tịch Đà Nẵng - ông Hồ Quang Bửu, thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không thể chỉ dừng ở các bảng xếp hạng, mà quan trọng hơn là phải tạo ra được những doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế; những startup có khả năng gọi vốn, mở rộng thị trường và đóng góp thật sự cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Vì thế, Đà Nẵng đang tăng tốc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số để hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo,

“Thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới, sẵn sàng về hạ tầng số; sẵn sàng về nguồn nhân lực công nghệ; sẵn sàng về cơ chế thử nghiệm chính sách mới và quan trọng nhất là sẵn sàng về tư duy quản trị phát triển. Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và startup có thể yên tâm phát triển lâu dài, với tinh thần “kiến tạo phát triển”, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố” - ông Hồ Quang Bửu khẳng định.