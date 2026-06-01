Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Ánh Tuyết

09:30 | 01/06/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 1/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.138 đồng phiên đầu tháng, giảm 1 đồng so với phiên cuối tuần trước; trong khi DXY tăng nhẹ 0,15% lên 99,06 điểm đầu tuần. Thị trường quốc tế tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, dù hai bên được cho là vẫn còn nhiều bất đồng.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 1/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.138 đồng phiên đầu tháng, giảm 1 đồng so với phiên cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.881,1 - 26.394,9 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.400 - 26.450 VND/USD.

Khảo sát tỷ giá USD tại các ngân hàng tuần qua cho thấy, tỷ giá USD chiều mua vào giảm mạnh hơn, trong khi chiều bán ra tăng nhẹ, bám sát diễn biến tỷ giá trung tâm. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD cuối tuần được niêm yết ở mức 26.085 - 26.395 VND/USD (mua vào - bán ra), trong đó chiều mua giảm 45 đồng, còn giá bán ra tăng 5 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, BIDV niêm yết USD ở mức 26.125 - 26.395 VND/USD, giảm 25 đồng ở chiều mua vào và tăng 5 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 29/5 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ tuần qua. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần hiện ở mức 99,06 điểm, tăng nhẹ 0,15%.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD/EUR tăng 0,14% lên 0,8589 EUR/USD, tỷ giá USD/GBP tăng 0,09% lên 0,7436 GBP/USD, cho thấy đồng bạc xanh phục hồi nhẹ so với euro và bảng Anh. Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY tăng 0,13% lên 159,48 JPY/USD, tiếp tục neo ở vùng cao sát mốc 160 JPY/USD - ngưỡng được thị trường đánh giá nhạy cảm với khả năng can thiệp từ phía Nhật Bản. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giảm 0,2% xuống 6,7663 CNY/USD, phản ánh đồng nhân dân tệ mạnh lên tương đối so với USD.

Thị trường đang gia tăng kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Trong tuần qua, hàng loạt thông tin cho thấy, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang được duy trì. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trên truyền thông nhà nước vào chủ nhật rằng, việc trao đổi thông điệp với phía Mỹ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Phát biểu này được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết Mỹ - Iran đã đạt được một thỏa thuận khung, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Tuy nhiên, thỏa thuận này được cho là vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù vậy, Tehran và Washington được cho là vẫn còn nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran cũng như vấn đề mở lại eo biển Hormuz.

Thị trường tài chính toàn cầu đã ghi nhận những biến động mạnh trong tuần trước, sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau. Tuy nhiên, việc cả hai bên đều khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp vẫn tiếp tục đã giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Trong khi đó, giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ hai khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Các cuộc giao tranh mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông, từ đó, đe dọa các cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng của thế giới.

Trên thị trường ngoại hối, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp trở lại để hỗ trợ đồng yên Nhật nếu tỷ giá tiếp tục tiến sát hoặc vượt ngưỡng 160 JPY/USD - vùng được xem là đặc biệt nhạy cảm. Điều này khiến giới đầu tư chưa mạnh tay gia tăng các vị thế bán đồng yên Nhật.

Trong tuần này, giới giao dịch sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào đầu tháng mới, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
tỷ giá tỷ giá usd Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá USD hôm nay 1/6 tỷ giá ngoại tệ ngày 1/6 usd hôm nay USD chợ đen USD tự do chỉ số DXY Tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước xung đột Mỹ - Iran Mỹ - Iran ngừng bắn Xung đột Israel - Hezbollah

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Bỏ thuế khoán - thay "ước lượng" bằng dữ liệu số

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ "lãi kép"

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số"

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

(TBTCO) - Sáng ngày 29/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.139 đồng, tăng 2 đồng phiên cuối tuần. Chỉ số DXY duy trì quanh 99 điểm, thị trường đang theo dõi sát diễn biến địa chính trị khi Mỹ và Iran tạm thời đạt đồng thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày.
Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

(TBTCO) - Sáng ngày 26/5, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.138 đồng, tăng 2 đồng. Trong khi đó, USD tự do giảm mạnh khoảng 100 đồng, thu hẹp đáng kể chênh lệch với giá USD tại ngân hàng thương mại. Chỉ số DXY ở mức 99,03 điểm với kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận, bao gồm khả năng mở lại eo biển Hormuz.
Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (23/5): USD tự do tăng 120 đồng tuần qua, DXY giữ vùng cao khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt

(TBTCO) - Sáng ngày 23/5, tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, tăng 3 đồng tuần qua. USD tự do giao dịch phổ biến quanh 26.480 - 26.520 VND/USD, tăng khoảng 120 đồng sau nhiều tuần giảm sâu. Trong khi đó, chỉ số DXY chốt tuần quanh 99,3 điểm, tăng nhẹ 0,02% tuần qua, áp lực lãi suất tiếp tục gia tăng khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn.
Thị trường tiền tệ tuần 18 - 22/5: Bơm ròng 8.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng dự báo duy trì vùng cân bằng 6%

Tỷ giá USD hôm nay (22/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD giữ đà tăng khi Fed đối mặt áp lực từ lãi suất thực âm

(TBTCO) - Sáng ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm phiên cuối tuần ở mức 25.134 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước, trong khi chỉ số DXY tăng 0,04% lên 99,24 điểm. Đồng USD tiếp tục được hỗ trợ khi lãi suất thực tại Mỹ lần đầu rơi vào vùng âm sau 03 năm, gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.
Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,600 15,900
Kim TT/AVPL 15,600 15,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,600 15,900
Nguyên Liệu 99.99 14,600 ▲50K 14,800 ▲50K
Nguyên Liệu 99.9 14,550 ▲50K 14,750 ▲50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,200 15,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,150 15,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,080 15,530
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 156,000 159,000
Hà Nội - PNJ 156,000 159,000
Đà Nẵng - PNJ 156,000 159,000
Miền Tây - PNJ 156,000 159,000
Tây Nguyên - PNJ 156,000 159,000
Đông Nam Bộ - PNJ 156,000 159,000
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,600 ▲50K 15,900 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 15,600 ▲50K 15,900 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 15,600 ▲50K 15,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,600 ▲50K 15,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,600 ▲50K 15,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,600 ▲50K 15,900 ▲50K
NL 99.90 14,200 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,250 ▼50K
Trang sức 99.9 15,090 ▲50K 15,790 ▲50K
Trang sức 99.99 15,100 ▲50K 15,800 ▲50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 156 15,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 156 15,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,558 1,588
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,558 1,589
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,538 1,573
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 149,243 155,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 109,237 118,137
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 98,225 107,125
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 87,213 96,113
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 82,965 91,865
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,851 65,751
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Cập nhật: 01/06/2026 09:30

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18353 18629 19208
CAD 18509 18786 19404
CHF 32930 33315 33960
CNY 0 3844 3937
EUR 29981 30254 31285
GBP 34566 34958 35892
HKD 0 3225 3426
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15398 15985
SGD 20031 20313 20841
THB 723 786 839
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
USD (50,100) 26101 26115 26394
Ngân hàng BIDV
USD 26,114 26,114 26,394
USD(1-2-5) 25,070 - -
USD(10-20) 25,070 - -
EUR 30,174 30,198 31,521
JPY 160.76 161.05 170.13
GBP 34,817 34,911 35,989
AUD 18,586 18,653 19,289
CAD 18,732 18,792 19,411
CHF 33,249 33,352 34,212
SGD 20,198 20,261 20,983
CNY - 3,821 3,951
HKD 3,296 3,306 3,431
KRW 16.05 16.74 18.14
THB 771.21 780.74 832.66
NZD 15,405 15,548 15,951
SEK - 2,799 2,888
DKK - 4,037 4,163
NOK - 2,801 2,890
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,212.96 - 6,985.07
TWD 757.09 - 913.62
SAR - 6,904.05 7,244.23
KWD - 83,627 88,634
Ngân hàng Agribank
USD 26,104 26,124 26,394
EUR 30,081 30,202 31,404
GBP 34,768 34,908 35,942
HKD 3,289 3,302 3,420
CHF 33,047 33,180 34,129
JPY 161.14 161.79 169.21
AUD 18,550 18,624 19,228
SGD 20,242 20,323 20,920
THB 788 791 826
CAD 18,712 18,787 19,370
NZD 15,477 16,026
KRW 16.67 18.29
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26394
AUD 18544 18644 19569
CAD 18691 18791 19808
CHF 33189 33219 34806
CNY 3826.9 3851.9 3987
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30179 30209 31932
GBP 34874 34924 36684
HKD 0 3355 0
JPY 161.41 161.91 172.42
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15517 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20201 20331 21062
THB 0 752 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15600000 15600000 15900000
SBJ 13500000 13500000 15900000
Ngân hàng OCB
USD100 26,046 26,046 26,395
USD20 26,046 26,046 26,395
USD1 26,046 26,046 26,395
AUD 18,507 18,607 19,799
EUR 30,297 30,297 31,705
CAD 18,644 18,744 20,051
SGD 20,279 20,429 20,990
JPY 162.12 163.62 168.15
GBP 34,668 35,018 35,882
XAU 15,548,000 0 15,852,000
CNY 0 3,736 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 01/06/2026 09:30

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80