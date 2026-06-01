Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 1/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.138 đồng phiên đầu tháng, giảm 1 đồng so với phiên cuối tuần trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối biến động tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.881,1 - 26.394,9 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tự do phổ biến quanh mức 26.400 - 26.450 VND/USD. Khảo sát tỷ giá USD tại các ngân hàng tuần qua cho thấy, tỷ giá USD chiều mua vào giảm mạnh hơn, trong khi chiều bán ra tăng nhẹ, bám sát diễn biến tỷ giá trung tâm. Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD cuối tuần được niêm yết ở mức 26.085 - 26.395 VND/USD (mua vào - bán ra), trong đó chiều mua giảm 45 đồng, còn giá bán ra tăng 5 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, BIDV niêm yết USD ở mức 26.125 - 26.395 VND/USD, giảm 25 đồng ở chiều mua vào và tăng 5 đồng ở chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV chốt phiên ngày 29/5 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ tuần qua. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần hiện ở mức 99,06 điểm, tăng nhẹ 0,15%.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD/EUR tăng 0,14% lên 0,8589 EUR/USD, tỷ giá USD/GBP tăng 0,09% lên 0,7436 GBP/USD, cho thấy đồng bạc xanh phục hồi nhẹ so với euro và bảng Anh. Đáng chú ý, tỷ giá USD/JPY tăng 0,13% lên 159,48 JPY/USD, tiếp tục neo ở vùng cao sát mốc 160 JPY/USD - ngưỡng được thị trường đánh giá nhạy cảm với khả năng can thiệp từ phía Nhật Bản. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giảm 0,2% xuống 6,7663 CNY/USD, phản ánh đồng nhân dân tệ mạnh lên tương đối so với USD.

Thị trường đang gia tăng kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Trong tuần qua, hàng loạt thông tin cho thấy, các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang được duy trì. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết trên truyền thông nhà nước vào chủ nhật rằng, việc trao đổi thông điệp với phía Mỹ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Phát biểu này được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết Mỹ - Iran đã đạt được một thỏa thuận khung, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Tuy nhiên, thỏa thuận này được cho là vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù vậy, Tehran và Washington được cho là vẫn còn nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran cũng như vấn đề mở lại eo biển Hormuz.

Thị trường tài chính toàn cầu đã ghi nhận những biến động mạnh trong tuần trước, sau khi Mỹ và Iran tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau. Tuy nhiên, việc cả hai bên đều khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp vẫn tiếp tục đã giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Trong khi đó, giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ hai khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Các cuộc giao tranh mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại xung đột có thể lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông, từ đó, đe dọa các cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng của thế giới.

Trên thị trường ngoại hối, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp trở lại để hỗ trợ đồng yên Nhật nếu tỷ giá tiếp tục tiến sát hoặc vượt ngưỡng 160 JPY/USD - vùng được xem là đặc biệt nhạy cảm. Điều này khiến giới đầu tư chưa mạnh tay gia tăng các vị thế bán đồng yên Nhật.

Trong tuần này, giới giao dịch sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào đầu tháng mới, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng kinh tế và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.