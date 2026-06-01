Thị trường

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

06:20 | 01/06/2026
Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (1/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa duy trì ổn định, giao dịch mua bán ít.
aa
Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 200 đồng/kg. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 200 đồng/kg, dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 528 - 532 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 337 - 341 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 434 - 438 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 409 - 413 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 342 - 346 USD/tấn, gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo Việt Nam nửa đầu tháng 5/2026, đạt 473.000 tấn, trị giá 220 triệu USD. Lũy kế đến 15/5/2026, xuất khẩu gạo đạt gần 3,8 triệu tấn, trị giá 1,8 tỷ USD.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
gạo nguyên liệu xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Dành cho bạn

Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Đọc thêm

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup và FiinRatings, cơ chế bảo lãnh thanh toán cùng hoạt động xếp hạng tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức hấp dẫn của trái phiếu PPP đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

Ngày 31/5: Giá cao su châu Á diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần

Giá cao su thế giới tại thị trường châu Á trong phiên cuối tuần diễn biến tích cực khi giá cao su kỳ hạn Nhật Bản có tuần tăng trở lại khi nguồn cung thắt chặt và chi phí nguyên liệu cao. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Ngày 31/5: Giá bạc phiên cuối tuần sụt giảm

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/5) tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lãi suất và tâm lý thị trường liên tục thay đổi.
Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (31/5) tiếp tục xu hướng giảm tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Đáng chú ý, TP. Huế đã lùi về mức 66.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất cả nước.
Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/5) đồng loạt giảm mạnh 1.800 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 86.800 - 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu kéo dài chuỗi ổn định, cao nhất 142.000 đồng/kg.
Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

(TBTCO) - Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) vừa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy khẩn trương rà soát khả năng tương thích của phương tiện, đồng thời ban hành các khuyến nghị kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (30/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.
Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,942 USD/ounce.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá cao su thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh

Ngày 1/6: Giá cao su thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tiên phong hành động vì môi trường xanh và xây dựng đô thị văn minh

Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tiên phong hành động vì môi trường xanh và xây dựng đô thị văn minh

Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Lâm Đồng siết chặt quản lý môi trường biển trước áp lực ô nhiễm gia tăng

Lâm Đồng siết chặt quản lý môi trường biển trước áp lực ô nhiễm gia tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng