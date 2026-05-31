Lâm Đồng siết chặt quản lý môi trường biển trước áp lực ô nhiễm gia tăng

Nguyễn Vân

18:56 | 31/05/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển, ven biển trên địa bàn tỉnh, trước nguy cơ ô nhiễm môi trường biển gia tăng từ hoạt động du lịch, dịch vụ, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu vực ven biển, gồm 4 cơ sở chế biến cá cơm và 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn tại phường Mũi Né. Một số trường hợp bị phát hiện xả thải trực tiếp ra môi trường biển.

Tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển. Ảnh: TL

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, sự phát triển nhanh của du lịch, dịch vụ, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản đã làm gia tăng lượng nước thải, rác thải và các loại chất thải phát sinh tại nhiều khu vực ven biển. Trong khi đó, không ít cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu du lịch, cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản có nguồn thải liên thông trực tiếp hoặc gián tiếp ra môi trường biển, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. Một số cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường, chưa đầu tư đầy đủ hệ thống thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Cá biệt có trường hợp xả nước thải ra môi trường mà không qua xử lý.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn thải, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của doanh nghiệp, người dân.

Công an tỉnh được giao chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, kiên quyết xử lý vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, các trường hợp bao che, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải trên toàn tuyến biển và ven biển; tập trung quản lý các cơ sở nhỏ lẻ, hoạt động thời vụ hoặc có nguồn thải liên thông ra biển. Chính quyền các xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý được yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính và mùa cao điểm du lịch.

Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh các “điểm nóng” ô nhiễm do buông lỏng quản lý. Đây được xem là giải pháp mạnh nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường biển, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh và bền vững.
"Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh" lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

"Ngày thứ Bảy xanh" lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(TBTCO) - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải sẽ tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học năm 2026 vào ngày 12/6/2026 tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Trong bối cảnh kinh tế xanh mở ra những yêu cầu mới đối với sản xuất nông nghiệp, Đồng Tháp đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải. Từ sản xuất lúa chất lượng cao đến phát triển vùng cây ăn trái chủ lực, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, thân thiện môi trường.
(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình trường học xanh, bền vững.
Nhận thức rõ chất thải nhựa không chỉ làm suy giảm hệ sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến và trải nghiệm của du khách, tỉnh Ninh Bình tiên phong tham gia Dự án hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2026, đặt mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, xử lý các vấn đề môi trường cấp bách và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai.
(TBTCO) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang xây dựng Đề án phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi toàn quốc, hướng tới huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống xanh.
(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
