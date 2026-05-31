Lâm Đồng siết chặt quản lý môi trường biển trước áp lực ô nhiễm gia tăng

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu vực ven biển, gồm 4 cơ sở chế biến cá cơm và 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn tại phường Mũi Né. Một số trường hợp bị phát hiện xả thải trực tiếp ra môi trường biển.

Tỉnh Lâm Đồng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường biển. Ảnh: TL

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, sự phát triển nhanh của du lịch, dịch vụ, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản đã làm gia tăng lượng nước thải, rác thải và các loại chất thải phát sinh tại nhiều khu vực ven biển. Trong khi đó, không ít cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu du lịch, cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản có nguồn thải liên thông trực tiếp hoặc gián tiếp ra môi trường biển, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Thực tế kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. Một số cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường, chưa đầu tư đầy đủ hệ thống thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Cá biệt có trường hợp xả nước thải ra môi trường mà không qua xử lý.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát nguồn thải, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của doanh nghiệp, người dân.

Công an tỉnh được giao chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, kiên quyết xử lý vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, các trường hợp bao che, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải trên toàn tuyến biển và ven biển; tập trung quản lý các cơ sở nhỏ lẻ, hoạt động thời vụ hoặc có nguồn thải liên thông ra biển. Chính quyền các xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý được yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính và mùa cao điểm du lịch.