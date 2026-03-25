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Điện Biên quy định rõ khoản chi cho xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường

Nguyễn Vân

Nguyễn Vân

[email protected]
09:00 | 25/03/2026
(TBTCO) - HĐND tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2026, tạo cơ sở để các địa phương chủ động bố trí nguồn lực, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường từ cơ sở.
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Theo Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐND, ngân sách cấp tỉnh sẽ tập trung cho các nhiệm vụ quy mô lớn, liên vùng hoặc có tính chuyên môn cao như điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường; hỗ trợ phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý ô nhiễm đất do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật và ô nhiễm môi trường nước mặt sông, hồ.

Điện Biên quy định rõ khoản chi cho xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường
Điện Biên quy định rõ khoản chi cho xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường. Ảnh: TL

Tỉnh cũng bố trí kinh phí cho hoạt động quan trắc môi trường, vận hành hệ thống giám sát chất lượng môi trường; điều tra, đánh giá tài nguyên nước; phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt; xây dựng hệ thống giám sát thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một nội dung đáng chú ý là Nghị quyết quy định kinh phí cho các hoạt động kiểm kê khí nhà kính, phát triển thị trường các-bon trong nước, xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo giảm phát thải khí nhà kính cấp tỉnh và điều tra, thống kê các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, ngân sách cấp tỉnh được sử dụng cho hoạt động điều tra, khảo sát, quản lý di sản thiên nhiên; bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường.

Đối với cấp xã, phường, Nghị quyết phân định rõ các khoản chi gắn trực tiếp với đời sống dân cư như thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; khoanh vùng, cải tạo các điểm ô nhiễm; tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn.

Ngoài lĩnh vực môi trường, Nghị quyết cũng quy định cụ thể nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường như quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn, viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường.

Theo HĐND tỉnh Điện Biên, việc ban hành Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐND nhằm phân định rõ trách nhiệm chi giữa các cấp chính quyền, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hiện nay.
Nguyễn Vân
Từ khóa:
xử lý rác thải ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường tài nguyên môi trường

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