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Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm

21:04 | 30/06/2026
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức triển khai giai đoạn đầu của Đề án vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố khẳng định chưa cấm đồng loạt xe sử dụng xăng, dầu trong vành đai 1, mà áp dụng lộ trình từng bước, siết tiêu chuẩn khí thải và hạn chế phương tiện theo từng khu vực, từng thời điểm đến năm 2030.
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Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố Đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội bắt đầu triển khai giai đoạn thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm.

Thành phố không cấm đồng loạt xe mô tô, xe gắn máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực vành đai 1. Việc kiểm soát phương tiện sẽ được thực hiện theo lộ trình, từng bước mở rộng phạm vi và nâng dần yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải đến năm 2030.

Theo Đề án, giai đoạn 1 (từ ngày 1/7 đến 31/12/2026) được triển khai tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Tại khu vực 1, toàn bộ phương tiện đường bộ, gồm ô tô, mô tô và xe gắn máy, sẽ bị cấm lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần; các phương tiện ưu tiên theo quy định vẫn được hoạt động bình thường.

Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7 tại khu vực trung tâm
Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 tại khu vực trung tâm. Ảnh: Đức Thanh

Ngoài quy định trên, Hà Nội khuyến khích các xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ hạn chế lưu thông; đồng thời vận động người dân giảm sử dụng xe mô tô sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất trước năm 2016.

Ô tô, xe chở khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; trường hợp lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Xe tải dưới 2 tấn cũng chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe tải từ 2 - 3,5 tấn và trên 3,5 tấn chỉ được lưu thông từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ngoài khung giờ này phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Vành đai 1 gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo lộ trình, từ năm 2027, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng sang khu vực 1, 2 và 3 thuộc các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Thành phố sẽ không cho phép xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng công nghệ lưu thông trong khu vực; ô tô sử dụng xăng, dầu không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và xe máy không đạt chuẩn khí thải theo quy định cũng sẽ bị hạn chế.

Đến giai đoạn 2028 - 2029, phạm vi vùng phát thải thấp được mở rộng ra toàn bộ khu vực vành đai 1. Hà Nội tiếp tục áp dụng các quy định về tiêu chuẩn khí thải, duy trì hạn chế đối với xe khách, xe tải và cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông trong khu vực. Từ năm 2030, thành phố sẽ duy trì và hoàn thiện mô hình vùng phát thải thấp trên toàn vành đai 1.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/1/2027, các ô tô thuộc diện được phép hoạt động trong vùng hạn chế phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên. Từ ngày 1/1/2028, xe mô tô, xe gắn máy phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 3 trở lên (trừ phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

Thông qua lộ trình này, Hà Nội hướng tới giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới và các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường./.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội thí điểm vùng phát thải thấp vùng trung tâm

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