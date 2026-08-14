Chứng khoán

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới

Tùng Linh

Tùng Linh

16:08 | 14/08/2026
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Phòng Thị trường chứng khoán phái sinh vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
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Ngày 14/8/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Phòng Thị trường chứng khoán phái sinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo Quyết định số 1055/QĐ-SGDHN 12/8/2026 của Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Hà đã có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.

Trong thời gian công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bà Hà đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ, gồm Quản lý thành viên, Hệ thống giao dịch, Nghiên cứu Phát triển, Thị trường chứng khoán phái sinh.

HNX có thêm một Phó Tổng giám đốc mới
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc. Nguồn: HNX

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), tạo điều kiện để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ổn định tổ chức, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tùng Linh
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