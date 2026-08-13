Ngân hàng - Bảo hiểm

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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22:34 | 13/08/2026
(TBTCO) - VietBank dự kiến chào bán gần 296,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 25%, dự kiến huy động hơn 2.961 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng. Kế hoạch tăng vốn diễn ra trong bối cảnh dư nợ cho vay tăng 14%, lên gần 120.000 tỷ đồng cuối quý II/2026.
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Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã CK: VBB) vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, VietBank dự kiến phát hành gần 296,15 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.961,47 tỷ đồng.

Trước khi phát hành, vốn điều lệ của VietBank ở mức hơn 11.845,86 tỷ đồng, tương ứng 1,18 tỷ cổ phần đang lưu hành. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của VietBank dự kiến tăng lên hơn 14.807,33 tỷ đồng.

Cổ phiếu VBB được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ phát hành 100:25, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được hưởng 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được mua 25 cổ phiếu phát hành thêm. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

VietBank dự kiến triển khai đợt chào bán trong quý III và quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt chào bán dự kiến được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong quý I/2027.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, VietBank dự kiến thu về 2.961,47 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng nhằm mở rộng hoạt động của ngân hàng, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo.

VietBank chào bán cổ phiếu tỷ lệ 25%, huy động gần 3.000 tỷ đồng
Nguồn: VietBank.

Cụ thể, VietBank dự kiến dành 1.011,47 tỷ đồng cho vay khách hàng cá nhân, 850 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.100 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn. Thời gian dự kiến giải ngân từ quý IV/2026 đến năm 2027.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích trên, VietBank xác định thứ tự ưu tiên lần lượt là cho vay khách hàng cá nhân, cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn.

VietBank cũng cho biết, căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 30/7/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng hiện ở mức 0,02%, trong khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%.

Để bảo đảm tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho tổ chức, cá nhân trong nước; số cổ phiếu còn lại nếu được phân phối tiếp cũng chỉ được phân phối cho tổ chức, cá nhân trong nước.

VietBank chính thức niêm yết cổ phiếu VBB trên HOSE từ ngày 14/7 vừa qua. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của VietBank trên thị trường vốn.

Sau khi VBB lên sàn HOSE, bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB. Bà Lâm là vợ ông Dương Ngọc Hòa - Nhà sáng lập VietBank, đồng thời là mẹ ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch VietBank. Hiện bà Lâm nắm hơn 239.700 cổ phiếu VBB, tương đương 0,02% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà tại VietBank dự kiến tăng lên 1,88%.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận của VietBank tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, với lợi nhuận trước thuế đạt 943,6 tỷ đồng, tăng 83,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 45% kế hoạch đề ra. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 26,8%, lên 1.761,7 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng mạnh 324%, lên 98,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 28%, còn 46,6 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 2,3%, còn 50,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 59,6%, còn 85,9 tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước thuế của VietBank tăng mạnh./.

Ánh Tuyết
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