Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

PV: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng. Đề xuất giảm thuế này có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?

Ông Đinh Văn Đoàn

Ông Đinh Văn Đoàn: Đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, dòng tiền được ví như “mạch máu” duy trì sự sống hàng ngày. Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập mang ý nghĩa như một sự trợ lực thiết thực và kịp thời.

Số tiền thuế được giữ lại giúp chúng tôi trực tiếp giảm bớt gánh nặng chi phí cố định như thuê mặt bằng, điện nước, logistics… Đây còn là một khoản “đệm” tài chính an toàn để doanh nghiệp linh hoạt xoay vòng vốn trong kinh doanh, đặc biệt là trong những thời điểm thị trường có nhiều biến động.

Đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027 trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết và phù hợp. Bởi trong thực tế hiện nay, doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt với khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột địa chính trị và đứt gãy nguồn cung.

Với số thuế được giảm tương ứng với việc doanh nghiệp được giữ lại nguồn lợi nhuận, đây là khoản đầu tư bằng tiền của nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng qua đó người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đặc biệt, việc giảm thuế cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, nâng cao năng lực cạnh tranh so với doanh nghiệp khác.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

PV: Với phần trợ lực tài chính được giữ lại từ việc được giảm thuế, doanh nghiệp của ông dự kiến sẽ tái phân bổ hoặc đầu tư nguồn vốn này như thế nào. Ví dụ như: duy trì việc làm cho người lao động, chuyển đổi số, hay mở rộng quy mô kinh doanh?

Ông Đinh Văn Đoàn: Khoản tài chính được giữ lại từ chính sách giảm thuế dự kiến sẽ được chúng tôi ưu tiên phân bổ cho hai mục tiêu cốt lõi.

Thứ nhất, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bởi họ là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.

Thứ hai, chúng tôi sẽ trích một phần để đầu tư từng bước vào chuyển đổi số, nâng cấp phần mềm quản lý khách hàng, chữ ký số hoặc chạy các chiến dịch tiếp thị trực tuyến nhỏ để mở rộng tệp khách hàng mà không làm đội chi phí vận hành.

PV: Mức trần doanh thu 10 tỷ đồng/năm được đưa ra làm điều kiện thụ hưởng, theo ông, đã phản ánh sát với quy mô và những khó khăn thực tế của nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hiện nay chưa? Ông có lo ngại gì về các thủ tục hành chính để được áp dụng mức giảm này không?

Ông Đinh Văn Đoàn: Mức trần doanh thu 10 tỷ đồng/năm là một ngưỡng khá sát thực tế, bao phủ được đúng đối tượng yếu thế nhất hiện nay là nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ - những người chịu tổn thương nhanh nhất trước các cú sốc kinh tế.

Tuy nhiên, qua thực tiễn thụ hưởng các chính sách chúng tôi nhận thấy rào cản lớn nhất luôn nằm ở khâu thực thi. Chúng tôi rất lo ngại về các thủ tục hành chính đi kèm. Vì vậy, kỳ vọng của doanh nghiệp nhỏ là quy trình áp dụng mức giảm này sẽ được tự động hóa trên hệ thống thuế điện tử, hồ sơ minh bạch, cắt giảm tối đa các khâu xác nhận rườm rà để chính sách thực sự đi vào đời sống, doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách một cách trọn vẹn.

PV: Để thực sự kiến tạo không gian phát triển vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân, bên cạnh các giải pháp mang tính ngắn hạn (miễn, giảm thuế), ông còn kỳ vọng những thay đổi hay cải cách mang tính cốt lõi nào khác từ hệ thống chính sách thuế trong thời gian tới?

Ông Đinh Văn Đoàn: Các gói hỗ trợ ngắn hạn là liều thuốc trợ lực cần thiết, nhưng về dài hạn, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, hệ thống thuế cần những thay đổi mang tính nền tảng nhằm kiến tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển.

Chúng tôi kỳ vọng vào một hệ thống chính sách thuế đơn giản, đồng bộ. Sự minh bạch trong công tác quản lý thuế, giảm thiểu sự chồng chéo giữa các sắc thuế sẽ tháo gỡ rào cản tâm lý, giúp doanh nghiệp tư nhân an tâm kinh doanh, dám dồn lực để mở rộng quy mô thay vì chỉ dừng lại ở mức độ duy trì.

PV: Xin cảm ơn ông!