Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động
PV: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng. Đề xuất giảm thuế này có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, thưa ông?
|Ông Đinh Văn Đoàn
Ông Đinh Văn Đoàn: Đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, dòng tiền được ví như “mạch máu” duy trì sự sống hàng ngày. Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập mang ý nghĩa như một sự trợ lực thiết thực và kịp thời.
Số tiền thuế được giữ lại giúp chúng tôi trực tiếp giảm bớt gánh nặng chi phí cố định như thuê mặt bằng, điện nước, logistics… Đây còn là một khoản “đệm” tài chính an toàn để doanh nghiệp linh hoạt xoay vòng vốn trong kinh doanh, đặc biệt là trong những thời điểm thị trường có nhiều biến động.
Đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027 trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết và phù hợp. Bởi trong thực tế hiện nay, doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ đang đối mặt với khá nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột địa chính trị và đứt gãy nguồn cung.
Với số thuế được giảm tương ứng với việc doanh nghiệp được giữ lại nguồn lợi nhuận, đây là khoản đầu tư bằng tiền của nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng qua đó người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Đặc biệt, việc giảm thuế cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, nâng cao năng lực cạnh tranh so với doanh nghiệp khác.
|Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh
PV: Với phần trợ lực tài chính được giữ lại từ việc được giảm thuế, doanh nghiệp của ông dự kiến sẽ tái phân bổ hoặc đầu tư nguồn vốn này như thế nào. Ví dụ như: duy trì việc làm cho người lao động, chuyển đổi số, hay mở rộng quy mô kinh doanh?
Ông Đinh Văn Đoàn: Khoản tài chính được giữ lại từ chính sách giảm thuế dự kiến sẽ được chúng tôi ưu tiên phân bổ cho hai mục tiêu cốt lõi.
Thứ nhất, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bởi họ là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.
Thứ hai, chúng tôi sẽ trích một phần để đầu tư từng bước vào chuyển đổi số, nâng cấp phần mềm quản lý khách hàng, chữ ký số hoặc chạy các chiến dịch tiếp thị trực tuyến nhỏ để mở rộng tệp khách hàng mà không làm đội chi phí vận hành.
PV: Mức trần doanh thu 10 tỷ đồng/năm được đưa ra làm điều kiện thụ hưởng, theo ông, đã phản ánh sát với quy mô và những khó khăn thực tế của nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hiện nay chưa? Ông có lo ngại gì về các thủ tục hành chính để được áp dụng mức giảm này không?
Ông Đinh Văn Đoàn: Mức trần doanh thu 10 tỷ đồng/năm là một ngưỡng khá sát thực tế, bao phủ được đúng đối tượng yếu thế nhất hiện nay là nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ - những người chịu tổn thương nhanh nhất trước các cú sốc kinh tế.
Tuy nhiên, qua thực tiễn thụ hưởng các chính sách chúng tôi nhận thấy rào cản lớn nhất luôn nằm ở khâu thực thi. Chúng tôi rất lo ngại về các thủ tục hành chính đi kèm. Vì vậy, kỳ vọng của doanh nghiệp nhỏ là quy trình áp dụng mức giảm này sẽ được tự động hóa trên hệ thống thuế điện tử, hồ sơ minh bạch, cắt giảm tối đa các khâu xác nhận rườm rà để chính sách thực sự đi vào đời sống, doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách một cách trọn vẹn.
PV: Để thực sự kiến tạo không gian phát triển vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân, bên cạnh các giải pháp mang tính ngắn hạn (miễn, giảm thuế), ông còn kỳ vọng những thay đổi hay cải cách mang tính cốt lõi nào khác từ hệ thống chính sách thuế trong thời gian tới?
Ông Đinh Văn Đoàn: Các gói hỗ trợ ngắn hạn là liều thuốc trợ lực cần thiết, nhưng về dài hạn, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự bứt phá, hệ thống thuế cần những thay đổi mang tính nền tảng nhằm kiến tạo không gian cho doanh nghiệp phát triển.
Chúng tôi kỳ vọng vào một hệ thống chính sách thuế đơn giản, đồng bộ. Sự minh bạch trong công tác quản lý thuế, giảm thiểu sự chồng chéo giữa các sắc thuế sẽ tháo gỡ rào cản tâm lý, giúp doanh nghiệp tư nhân an tâm kinh doanh, dám dồn lực để mở rộng quy mô thay vì chỉ dừng lại ở mức độ duy trì.
PV: Xin cảm ơn ông!
|
Giảm thuế để hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ
Bộ Tài chính cho biết, theo kết quả báo cáo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì hiện nay ngoài khó khăn về pháp lý mà hộ, cá nhân kinh doanh gặp phải thì khó khăn về đầu vào đắt đỏ và biến động (chiếm 59,3%), khó khăn về thị trường tiêu thụ yếu đi (chiếm 43,8%), khó khăn về thiếu nguồn lực như thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực (chiếm 32,6%). Đối với doanh nghiệp thì các doanh nghiệp siêu nhỏ cũng gặp khó khăn tương tự.
Vì vậy, để khuyến khích, tạo điều kiện đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp phát triển trước bối cảnh tình hình hiện nay, căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, căn cứ thẩm quyền của Quốc hội tại Hiến pháp và các Luật thuế, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng.
Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, với đề xuất này, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 6.701 tỷ đồng. Trong đó, số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng (trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 929 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoảng 2.262 tỷ đồng).
Năm 2027, số giảm thu khoảng 3.510 tỷ đồng (trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 1.022 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoảng 2.488 tỷ đồng).
Theo phân tích của Bộ Tài chính, việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc giảm thuế sẽ hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.