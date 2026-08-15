Thị trường

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Nguyên Phương

Nguyên Phương

10:20 | 15/08/2026
(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Australia đang duy trì đà tăng trưởng, trong đó nông sản, thực phẩm là một trong những nhóm hàng còn nhiều tiềm năng mở rộng thị phần.
aa

Thị trường nhiều dư địa cho hàng Việt

Số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 4,6 tỷ USD hàng hóa sang Australia, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đã tăng liên tục, từ 3,6 tỷ USD năm 2020 lên 6,8 tỷ USD năm 2025.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam và Australia liên tục tăng cường trao đổi sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024, hợp tác kinh tế tiếp tục được thúc đẩy thông qua Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES) và các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, RCEP, AANZFTA.

thu hoạch và chế biến thanh long xuất khẩu tại công ty Trí Huệ ảnh An THư
Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam. Ảnh: An Thư

Bà Trần Thanh Mỹ - Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Australia cho rằng, nông sản chế biến sâu và thực phẩm chất lượng cao là những nhóm hàng có triển vọng tại Australia. Đây là thị trường có thu nhập bình quân đầu người cao, sức mua lớn và dân số đa sắc tộc, tạo dư địa cho nhiều dòng sản phẩm như nông sản tươi, thực phẩm chế biến, thực phẩm Halal và sản phẩm hữu cơ.

Về thương mại nông sản, số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nêu rõ, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam và Australia năm 2024 khoảng 2,24 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam xuất sang Australia xấp xỉ 861 triệu USD với các mặt hàng trọng điểm là thủy sản, hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ, rau và hoa quả, cà phê, hạt tiêu, gạo. Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 786,8 triệu USD nông sản, thủy sản và thực phẩm sang Australia. Cà phê, hạt tiêu, hạt điều, tôm đông lạnh… ngày càng trở thành những mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng Australia.

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm nay là ngày 22/4, khi lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Australia bằng đường hàng không, sau hơn 2 năm đàm phán và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật. Đây là loại trái cây tươi thứ 6 của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Australia, bên cạnh vải, xoài, thanh long, nhãn và chanh leo.

Ít ngày sau, những lô bưởi đầu tiên xuất khẩu bằng đường biển mang thương hiệu “bưởi da xanh Bến Tre” cũng được công bố tại Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tổng sản lượng hai lô đạt vài chục tấn, mở đầu cho quá trình thương mại hóa loại trái cây này tại thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm dịch.

Ở chiều ngược lại, dòng hàng hóa nông nghiệp giữa hai nước cũng có quy mô lớn. Việt Nam nhập khẩu lượng đáng kể nguyên liệu và thực phẩm từ Australia, trong đó lúa mì đạt khoảng 380,4 triệu USD, tương ứng 1,39 triệu tấn. Australia hiện cũng là nguồn cung rau quả lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và Mỹ.

Cơ cấu hàng hóa mang tính bổ trợ tạo điều kiện để thương mại nông nghiệp hai chiều tiếp tục phát triển. Việt Nam có thế mạnh về trái cây nhiệt đới, thủy sản, cà phê, hạt điều và thực phẩm chế biến, trong khi Australia có lợi thế về lúa mì, bông, thịt gia súc, sữa và nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, thực phẩm.

Tiêu chuẩn cao tạo áp lực nâng chất lượng

Dư địa thị trường lớn đi cùng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch sinh học, tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển bền vững. Đây là yếu tố buộc doanh nghiệp Việt Nam phải kiểm soát chặt hơn toàn bộ chuỗi sản xuất, thay vì chỉ tập trung vào khâu xuất khẩu.

Từ góc độ doanh nghiệp thương mại - xuất khẩu, ông Nguyễn Tuấn Việt - Giám đốc Công ty Xúc tiến Xuất khẩu Vietgo cho biết, tiêu chuẩn nhập khẩu cao của Australia đồng thời có thể trở thành động lực để doanh nghiệp Việt nâng chất lượng sản phẩm. Khi đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường này, hàng Việt có thêm điều kiện tiếp cận các thị trường phát triển khác.

Bà Trần Thanh Mỹ nhấn mạnh, với doanh nghiệp nông sản, các yêu cầu về kiểm dịch, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc, bao bì và nhãn mác cần được kiểm soát ngay từ khâu sản xuất. Cùng với chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, thương hiệu cũng ngày càng có vai trò quan trọng.

Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Australia và New Zealand từ ngày 12/8 - ngày 14/8/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp đã có các cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Mở cửa thị trường nông sản cũng là nội dung trọng tâm.

Australia đề nghị Việt Nam đẩy nhanh thủ tục đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thịt kangaroo và thịt hươu đủ điều kiện xuất khẩu sang Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đề nghị Australia thúc đẩy tiếp cận thị trường đối với chanh xanh, tổ yến, nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam và nghiên cứu chuyển giao kagaroo, hươu của Úc về Việt Nam để chính thức nuôi./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
australia nông sản thực phẩm việt nam quan hệ thương mại

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Australia, lên đường thăm New Zealand

Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam và Australia

Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam và Australia

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers

Dành cho bạn

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Giảm gánh nặng thực hiện nghĩa vụ thuế cho người kinh doanh

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 10 - 14/8: Lãi suất qua đêm về quanh 4%, kênh hoán đổi từng "giải khát" thanh khoản 143.000 tỷ đồng

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 15/8: Vàng thế giới và trong nước đều tăng trở lại

Đọc thêm

Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ

Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ

Giá cao su hôm nay (15/8) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á sắc đỏ vẫn bao trùm phần lớn các kỳ hạn. Dù hợp đồng trên sàn TOCOM tăng, nhưng tại sàn SHFE, SGX, cùng thị trường Thái Lan giá đồng loạt đi xuống. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn đều bình ổn.
Ngày 15/8: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng

Ngày 15/8: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng

Giá lúa gạo hôm nay (15/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; trong khi gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 9.900 - 10.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 10.000 - 10.100 đồng/kg.
Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Để kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết 57-NQ/TW, các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 cho rằng, cần sớm tạo đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số sâu rộng.
Kim loại quý khởi sắc sau số liệu lạm phát Mỹ

Kim loại quý khởi sắc sau số liệu lạm phát Mỹ

(TBTCO) - Những phiên giao dịch gần đây ghi nhận đà khởi sắc của kim loại quý, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 7.
Ngày 14/8: Giá bạc đồng loạt giảm mạnh

Ngày 14/8: Giá bạc đồng loạt giảm mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/8) đồng loạt giảm. Bạc thế giới lùi về 63,82 USD/ounce, trong khi giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm hơn 1,17 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Thị trường tiếp tục theo dõi khả năng Fed điều chỉnh lãi suất tháng 9 và diễn biến giá năng lượng.
Ngày 14/8: Giá cao su thế giới diễn biến tích cực

Ngày 14/8: Giá cao su thế giới diễn biến tích cực

Giá cao su thế giới hôm nay (14/8) diễn biến tích cực, trong đó cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng mạnh nhờ giá dầu đi lên trước những lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông. Tại thị trường trong nước, giá cao su nhìn chung duy trì ổn định.
Ngày 14/8: Giá heo hơi trên cả nước vẫn duy trì xu hướng giảm

Ngày 14/8: Giá heo hơi trên cả nước vẫn duy trì xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay (14/8) vẫn duy trì xu hướng giảm trên cả ba miền, dù mức điều chỉnh đã thu hẹp và chỉ xuất hiện rải rác tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.
Ngày 14/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 14/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (14/8) tiếp tục giảm 500 đồng/kg so. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 96.300 - 97.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động, dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Đưa tiếng nói từ cửa khẩu vào quá trình hoàn thiện pháp luật hải quan

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Khoản “đệm” tài chính giúp doanh nghiệp trụ vững trước biến động

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Vốn xanh không chỉ nhìn vào “màu xanh” của dự án

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (14/8): Tỷ giá trung tâm giảm, PPI Mỹ thấp hơn dự báo kéo giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Tỷ giá USD hôm nay (13/8): USD diễn biến trái chiều, DXY nhích nhẹ dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt diện rộng

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC