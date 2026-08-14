Ngày 14/8: Giá bạc đồng loạt giảm mạnh

Giá bạc hôm nay sụt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h30 giờ ngày 14/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.329.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 44 đồng/lượng (mua vào) và 45 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.329.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.658.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.239.849 đồng/kg (mua vào) và 62.106.511 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h30 giờ ngày 14/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h20 ngày 14/8, giá bạc giao ngay ở mức 63,82 USD/ounce, giảm 0,95% so với hôm qua.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá bạc hôm nay là diễn biến lạm phát tại Mỹ.

Theo số liệu mới được công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng và 2,5% so với cùng kỳ. Các số liệu này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Bên cạnh CPI, diễn biến của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD cũng đang tác động đáng kể đến bạc. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc và vàng có xu hướng giảm. Đây thường là yếu tố hỗ trợ dòng tiền tìm đến kim loại quý.

Với bạc, tác động của lãi suất còn có một chiều cạnh khác. Đây không chỉ là kim loại quý được sử dụng như một tài sản đầu tư, mà còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu công nghiệp cũng có thể tác động đến giá bạc.

Bạc đang được giao dịch quanh vùng 63,8 USD/ounce. Các phân tích kỹ thuật trước đó của Kitco từng xác định vùng 65,5 USD/ounce là một ngưỡng quan trọng đối với bạc; nếu vượt và duy trì được trên vùng này, thị trường có thể hướng sự chú ý tới các vùng giá cao hơn.

Do đó, diễn biến của bạc trong những phiên tới nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ./