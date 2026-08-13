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Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới "giằng co" quanh 65 USD/ounce

09:40 | 13/08/2026
Giá bạc trong nước hôm nay (13/8) tiếp đà giảm nhẹ. Trong khi đó, giá bạc thế giới "giằng co" trước ngưỡng cản 65 USD/ounce, khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ.
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Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới
Giá bạc trong nước hôm nay tiếp đà giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9 giờ ngày 13/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.3o3.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.374.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 26 đồng/lượng (mua vào) và 27 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.303.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.374.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.303.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.709.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.413.180 đồng/kg (mua vào) và 63.306.508 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9 giờ ngày 13/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h55 ngày 13/8, giá bạc giao ngay ở mức 65,4015 USD/ounce, tăng 0,07% so với hôm qua.

Giá bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi giới đầu tư hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Kết quả dữ liệu lạm phát được dự báo sẽ tác động đáng kể đến triển vọng giá bạc trong những phiên tới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, bạc đã có một tuần giao dịch tích cực sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng dự đoán về khả năng thay đổi chính sách lãi suất. Tuy nhiên, đà phục hồi hiện phải đối mặt với thử thách khi giá tiến sát đường trung bình động 52 tuần, hiện nằm quanh 65 USD/ounce.

Ngày 13/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới

Ông James Hyerczyk đánh giá, 65 USD/ounce là vùng cản có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Nếu giá bạc có thể vượt qua ngưỡng này và duy trì được đà tăng, thị trường có thể thu hút thêm lực mua, qua đó hướng tới vùng kháng cự tiếp theo tại 74,63 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu bạc tiếp tục bị từ chối tại đường trung bình động 52 tuần, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng. Khi đó, giá có khả năng lùi về vùng 60,83 USD/ounce, khu vực từng ghi nhận lực cầu đáng kể và hiện được xem là vùng hỗ trợ dài hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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