Ngày 12/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á tiếp đà tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay tiếp đà tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 hợp đồng tháng 8 trên Sàn Giao dịch TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản ở mức 449 Yên/kg, tăng 2,36%. Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 432,40 Yên/kg, tăng 0,58%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 đi ngang mức 88,10 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn hợp đồng tháng 8 ở mức 16.830 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,06%. Hợp đồng giao tháng 9 ở mức 16.920 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,12%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9 ở mức 220 Cent/kg, tăng 0,55%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 10 ở mức 219,10 Cent/kg, tăng 0,60%.

Thị trường cao su đang phát đi tín hiệu tích cực hơn từ các sàn kỳ hạn. Sàn TOCOM ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi SHFE và SGX đều tăng đồng thuận ở các kỳ hạn, cho thấy lực mua đang hiện diện tương đối rộng thay vì chỉ tập trung ở một hợp đồng.

Trước đó, giá cao su từng được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung và hoạt động mua đầu cơ, nhưng xu hướng vẫn có thể chịu tác động từ nhu cầu tiêu thụ và biến động kinh tế Trung Quốc.

Đáng chú ý, giá trên TOCOM tháng 8 đã lên 449 JPY/kg, cao hơn đáng kể so với mức 424,5 JPY/kg được ghi nhận hồi tháng 7, cho thấy mặt bằng giá kỳ hạn tại Nhật Bản đang được củng cố. Trong khi đó, SHFE và SGX tăng nhẹ, phản ánh xu hướng đi lên nhưng chưa tạo ra một nhịp tăng mạnh trên diện rộng.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.