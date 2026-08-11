Thị trường

Ngày 11/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

09:18 | 11/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/8) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.826.510 đồng/kg (mua vào) và 64.773.171 đồng/kg (bán ra), tăng mạnh so với mức niêm yết hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,26%.
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Ngày 11/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng
Giá bạc hôm nay biến động. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h50 ngày 11/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.356.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.429.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 90 đồng/lượng (mua vào) và 93 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.356.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.429.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.356.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.772.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.826.510 đồng/kg (mua vào) và 64.773.171 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 11/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 11/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h40 ngày 11/8, giá bạc giao ngay ở mức 65,909 USD/ounce, tăng 0,26% so với hôm qua.

Diễn biến của bạc trong phiên giao dịch hôm nay khá đáng chú ý khi đồng USD giảm giá và kỳ vọng Fed khó tăng lãi suất trong tháng 9 đã tạo ra những yếu tố hỗ trợ nhất định đối với kim loại quý.

Ngày 11/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Theo chuyên gia phân tích tiền tệ và kim loại quý Muhammad Umair, xu hướng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực khi giá duy trì trên ngưỡng 60 USD/ounce. Tuy nhiên, để hoàn tất quá trình điều chỉnh và mở ra dư địa thiết lập những mức đỉnh mới, giá bạc cần chinh phục thành công mốc 90 USD/ounce.

Diễn biến lạm phát của Mỹ trong những tháng tới được xem là một trong những yếu tố then chốt định hướng giá bạc. Thị trường hiện kỳ vọng lạm phát toàn phần có thể hạ xuống 3,4%, trong khi lạm phát lõi giảm còn 2,5%.

Nếu số liệu công bố thực tế thấp hơn dự báo, kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất sẽ tiếp tục suy yếu. Đây là kịch bản có lợi cho các kim loại quý, trong đó có bạc. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu có thể tăng, từ đó gia tăng áp lực lên giá bạc.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ và lạm phát, nhu cầu công nghiệp cũng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với triển vọng của bạc. Theo chuyên gia Muhammad Umair, bạc được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện, xe điện, hệ thống hạ tầng năng lượng và lĩnh vực điện tử.

Do đó, sự gia tăng của sản lượng sản xuất cùng lượng đơn hàng mới có thể kéo theo nhu cầu tiêu thụ bạc tăng lên. Nếu hoạt động công nghiệp tiếp tục cải thiện, đây có thể trở thành một động lực quan trọng hỗ trợ giá bạc trong trung và dài hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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