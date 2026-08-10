Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab với tổng số tiền 1,36 tỷ đồng sau khi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Grab bị xác định có 6 hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao cho bên thứ ba.

Grab cũng có quy định không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật. Điều kiện giao dịch chung này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Một vi phạm khác là Grab không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng về việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Grab bị phạt 1,36 tỷ đồng vì 6 vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không hiển thị đầy đủ, chính xác kết quả phản hồi, đánh giá theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng xác định điều kiện giao dịch chung của Grab không quy định cụ thể thời điểm áp dụng, trong khi các điều kiện này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, Grab không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng đối với nhóm người tiêu dùng này theo quy định.

Với các vi phạm trên, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Grab chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện các nội dung và chính sách nhằm bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Grab, doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục các hành vi vi phạm và thực hiện nộp phạt theo quy định./.