Theo Quyết định số 368/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Mỹ A&V bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu phải công bố theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp không gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các báo cáo về tình hình thực hiện cam kết năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2023 và báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023.

Bên cạnh đó, công ty còn chậm công bố nhiều tài liệu như báo cáo tài chính bán niên năm 2024, báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2024, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2024.

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa

Tiếp đó, theo Quyết định số 371/QĐ-XPHC, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời bị xử phạt 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các tài liệu vi phạm gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III, quý IV/2025, quý I/2026; báo cáo tài chính bán niên 2025 đã được soát xét; báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên 2025.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 360/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Phân phối Top One 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt báo cáo tài chính, báo cáo giải trình biến động kết quả kinh doanh và các thông tin bất thường theo quy định.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này chậm công bố nhiều báo cáo tài chính từ năm 2023 đến năm 2025, bao gồm báo cáo tài chính quý, bán niên, năm đã được kiểm toán; đồng thời chậm công bố các báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán, giải trình biến động lợi nhuận cũng như thông tin bất thường về thanh lý hợp đồng kiểm toán./.