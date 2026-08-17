Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa cho biết, ngày 17/8/2026, Hội nghị lần thứ 17 các Bên tham gia Công ước Liên Hợp quốc về Chống sa mạc hóa (UNCCD COP17) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ.

Sự kiện diễn ra từ ngày 17 - 28/8/2026 với chủ đề xuyên suốt: “Phục hồi đất đai, khơi nguồn hy vọng”, quy tụ đại diện cấp cao từ 197 quốc gia thành viên, các nhà khoa học, tổ chức quốc tế và khối doanh nghiệp trên toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Mông Cổ, Ngài Nyam-Osoryn Uchral, đại diện nước chủ nhà cùng Ban Thư ký UNCCD đã nhấn mạnh tính cấp bách của cuộc khủng hoảng suy thoái đất đai, hạn hán và cát bụi sa mạc đang đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực và sinh kế của gần một nửa dân số toàn cầu.

Vì vậy, Hội nghị COP17 năm nay tập trung vào các định hướng hành động đột phá. Cụ thể, khơi thông và đa dạng hóa cơ chế tài chính: Thúc đẩy huy động nguồn lực tài chính công và tư, tối ưu hóa các quỹ toàn cầu nhằm hỗ trợ kịp thời các quốc gia đang phát triển và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, biến đổi khí hậu;

Thúc đẩy mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất (LDN): Tích hợp các giải pháp quản lý đất đai bền vững gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi cảnh quan rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy mô cảnh quan;

Tăng cường đối thoại đa bên và bao trùm: Lần đầu tiên thiết lập các không gian nghị sự chuyên sâu như Khối thảo luận dành cho người bản địa và cộng đồng địa phương (Indigenous Peoples Caucus) cùng Diễn đàn Doanh nghiệp vì Đất đai (Business4Land) nhằm huy động trách nhiệm xã hội và nguồn vốn tư nhân.

Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa tại UNCCD COP17. Ảnh: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

Là một quốc gia chịu tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu, hiện tượng khô hạn, xói mòn đất dốc và xâm nhập mặn, Việt Nam luôn khẳng định vai trò là thành viên chủ động, trách nhiệm của Công ước UNCCD kể từ khi gia nhập năm 1998.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách chiến lược. Thứ nhất, duy trì và nâng cao độ che phủ rừng: Triển khai hiệu quả các chương trình phục hồi rừng, Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh” và Chiến lược phát triển lâm nghiệp; giữ vững tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức trên 42%, tạo “lá chắn” sinh thái cốt lõi giúp giữ nước ngầm, chống sạt lở và ngăn chặn thoái hóa đất.

Thứ hai, triển khai các giải pháp lâm nghiệp thích ứng tại vùng khô hạn trọng điểm: Tập trung nguồn lực phục hồi và mở rộng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn cát bay ven biển tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và bảo vệ đất dốc, chống xói mòn tại khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Thứ ba, chuyển đổi sinh kế và nông lâm kết hợp bền vững: Nhân rộng các mô hình canh tác nông - lâm kết hợp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, thâm canh cây che phủ đất, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân đi đôi với nuôi dưỡng và bảo vệ đất.

Thứ tư, hoàn thiện thể chế và cơ chế tài chính xanh: Đẩy mạnh thực thi Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES), tích hợp mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất (LDN) vào quy hoạch lâm nghiệp quốc gia và các kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, Ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự COP17 do ông Nguyễn Văn Diện, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm Trưởng đoàn. Ngay trong ngày khai mạc, Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận toàn thể, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế hiện thực hóa thông điệp “Phục hồi đất đai, Khơi nguồn hy vọng”.

Bên lề hội nghị, Đoàn Việt Nam sẽ tham gia các cuộc làm việc song phương với Ban Thư ký UNCCD, các đối tác quốc tế lớn như Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), cùng các tổ chức hợp tác khu vực và quốc tế. Trọng tâm trao đổi tập trung vào chuyển giao công nghệ giám sát viễn thám tài nguyên đất - rừng, huy động tài chính khí hậu và chia sẻ bài học thực tiễn về phục hồi cảnh quan rừng bền vững.