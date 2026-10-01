Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index tiếp tục điều chỉnh, thị trường chờ điểm cân bằng

VN-Index giảm hơn 19 điểm

Thị trường chứng khoán mở đầu quý IV/2026 với diễn biến kém tích cực khi VN-Index giảm điểm phiên thứ tư liên tiếp. Chỉ số giảm ngay từ đầu phiên và chịu áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều, tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng và những mã đã tăng giá mạnh trước đó. Kết phiên, VN-Index giảm 19,32 điểm, tương ứng 1,09%, xuống 1.749,30 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 1/10.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 103 mã tăng giá, 76 mã giữ giá tham chiếu và 172 mã giảm giá.

VN-Index điều chỉnh khá mạnh về chỉ số, tuy nhiên độ mở có yếu tố cân bằng khi 17/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Vận tải hàng hóa, nông nghiệp và thủy sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thiết bị điện, giấy, bao bì và bất động sản là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -16,24 điểm, về mức 1.890,57 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn, với 20 mã giảm giá, 8 mã tăng giá và 2 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 10 thấp hơn (-11,4%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 641 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 15.421 tỷ đồng tăng nhẹ 1,12% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2,98 điểm, về mức 268,66 điểm, còn UPCoM-Index lại tăng 0,21 điểm, về mức 126,52 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng vào thời điểm cuối phiên và tổng giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -79 tỷ đồng. Trong đó, TCB -86 tỷ đồng, MSB -72 tỷ đồng, VNM -47 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, SBT 160 tỷ đồng, VHM 61 tỷ đồng và HDB 61 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Cổ phiếu vốn hóa lớn tạo áp lực

Thị trường chứng khoán mở đầu quý IV/2026 với diễn biến thận trọng khi VN-Index giảm điểm phiên thứ tư liên tiếp. Chỉ số giảm ngay từ đầu phiên và nới rộng mức điều chỉnh trong phiên chiều, khi áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ngân hàng và những mã đã tăng mạnh trước đó. Kết phiên, VN-Index giảm 19,32 điểm, tương ứng 1,09%, xuống 1.749,30 điểm.

Diễn biến của VIC ảnh hưởng đáng kể đến thị trường khi riêng cổ phiếu này lấy đi khoảng 12,5 điểm của chỉ số. Áp lực điều chỉnh cũng xuất hiện ở một số cổ phiếu ngân hàng, với STB giảm 5%, LPB giảm 4,55%, BID giảm 1,39% và MBB giảm 0,51%. Ngoài nhóm ngân hàng, GVR giảm 1,65%, GEL giảm 4,58%, trong khi PET đóng cửa ở giá sàn sau chuỗi phiên tăng mạnh.

Về xu hướng ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, MSN tăng 2,75%, HDB tăng 1,82% và TCB tăng 1,38%, góp phần hạn chế mức giảm của VN-Index. Đáng chú ý, lực mua trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa giúp TCB chuyển sang sắc xanh sau phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều dưới tham chiếu. VHM cũng cải thiện giá, thu hẹp mức giảm cuối phiên còn 0,15%. Tuy nhiên, đóng góp của các mã tăng chưa đủ cân bằng tác động từ nhóm giảm giá.

Sự thận trọng thể hiện rõ hơn trong rổ VN30. Thanh khoản buổi chiều tăng gần 44% so với phiên sáng, nhưng nhiều cổ phiếu tiếp tục giảm giá, cho thấy áp lực bán gia tăng. VN30-Index đóng cửa giảm 0,85%, với 8 mã tăng và 20 mã giảm. Trong khi đó, thanh khoản toàn phiên giảm nhẹ so với phiên trước; khối lượng khớp lệnh thấp hơn 11,4% so với bình quân 20 phiên.

Điểm đáng chú ý là lực cầu có dấu hiệu cải thiện khi VN-Index lùi về gần vùng hỗ trợ 1.740 điểm, giúp chỉ số thu hẹp một phần đà giảm cuối phiên. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội tại vùng giá thấp hơn, dù sức mua chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ ràng.

Về xu hướng ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định các vùng hỗ trợ khi nhóm vốn hóa lớn chưa ổn định. Vùng 1.740 điểm cần được theo dõi qua phản ứng của lực cầu; nếu áp lực bán tiếp diễn, mốc tâm lý quanh 1.700 điểm được kỳ vọng là vùng hỗ trợ tiếp theo. Khả năng cân bằng sẽ rõ hơn khi thanh khoản cải thiện cùng sự phục hồi rộng hơn của các nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng phù hợp, hạn chế đòn bẩy và chờ tín hiệu ổn định trước khi tăng giải ngân./.