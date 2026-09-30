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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và MAS tăng cường hợp tác, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
21:11 | 30/09/2026
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) trao đổi định hướng phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR), mở thêm cơ hội tiếp cận vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý và giám sát thị trường tài sản mã hóa.
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Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee - Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, MAS nhằm trao đổi định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của MAS đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua. Theo bà Vũ Thị Chân Phương, dư địa hợp tác giữa hai cơ quan còn lớn trong bối cảnh thị trường vốn hai nước ngày càng tăng cường kết nối.

Đối với sản phẩm chứng chỉ lưu ký, Chủ tịch UBCKNN đề nghị MAS tiếp tục chia sẻ thông tin về khuôn khổ pháp lý, cơ chế vận hành và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường Singapore. Đây là cơ sở để các sở giao dịch, doanh nghiệp và định chế trung gian hai nước tăng cường phối hợp, từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phát hành và niêm yết DR.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và MAS tăng cường hợp tác, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore
Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: SSC

Bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh, phát triển các kênh kết nối thị trường như DR sẽ mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn hai chiều.

Trong bối cảnh FTSE Russell đang phối hợp với MAS phát triển các sản phẩm chỉ số trên thị trường Singapore, Chủ tịch UBCKNN cũng bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường, qua đó tăng cường kết nối thị trường vốn hai nước.

Ông Lim Tuang Lee hoan nghênh sự hợp tác giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm DR.

Theo đại diện MAS, để sản phẩm vận hành hiệu quả, cần có sự tham gia đồng bộ của các thành viên thị trường, bao gồm ngân hàng lưu ký, tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ. Thông tin về đặc điểm, cơ chế vận hành và phương thức sử dụng DR cũng phải được cung cấp đầy đủ, minh bạch tới thành viên thị trường và nhà đầu tư.

Bên cạnh phát triển sản phẩm kết nối thị trường vốn, hai cơ quan trao đổi về quản lý thị trường tài sản mã hóa. Chủ tịch UBCKNN cho biết, đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi cơ quan quản lý vừa tạo điều kiện cho đổi mới và phát triển thị trường, vừa bảo đảm an toàn, minh bạch, kiểm soát hiệu quả các rủi ro phát sinh.

Trên cơ sở kinh nghiệm của Singapore, UBCKNN đề nghị MAS tăng cường chia sẻ về xây dựng khung pháp lý, mô hình tổ chức và quản lý sàn giao dịch, cơ chế giám sát thị trường, đặc biệt là các giải pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

UBCKNN cũng quan tâm đến kinh nghiệm xây dựng hệ thống giám sát kết nối với thị trường; lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp; quản lý hoạt động phát hành, giao dịch và khả năng kết nối với thị trường quốc tế. Những nội dung này có ý nghĩa tham khảo trong quá trình Việt Nam từng bước hoàn thiện khuôn khổ quản lý thị trường tài sản mã hóa.

Ông Lim Tuang Lee khẳng định MAS sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin chuyên môn về quản lý thị trường tài sản mã hóa, đồng thời duy trì trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và MAS tăng cường hợp tác, thúc đẩy kết nối thị trường vốn Việt Nam - Singapore
Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR).Ảnh: SSC

Thời gian qua, SGX và VNX đã trao đổi thông tin, phối hợp với các thành viên thị trường hai nước nghiên cứu khả năng phát triển, phát hành và niêm yết DR. Ngay sau cuộc họp song phương, tại trụ sở VNX đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). Việc ký kết tạo khuôn khổ để hai sở giao dịch tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.

Mai Tấn
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