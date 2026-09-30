Tài chính

Ngân hàng Tái thiết Đức đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Khánh Huyền

Khánh Huyền

20:31 | 30/09/2026
(TBTCO) - Ngày 29/9/2026, Văn phòng đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2001 - 2026). Đây là cột mốc quan trọng khẳng định chặng đường đồng hành hiệu quả của KfW cùng sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
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Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam - bà Helga Barth; Giám đốc khu vực châu Âu và châu Á của KfW - ông Klaus Muller; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam - ông Julien Guerrier; cùng Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) - ông Nguyễn Quốc Phương. Sự kiện còn quy tụ đại diện nhiều cơ quan Chính phủ, các tỉnh, thành phố, đại sứ quán các nước và các đối tác phát triển lớn tại Việt Nam như JICA, WB, ADB, KEXIM, AFD,...

Đối tác tài chính quan trọng của Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến KfW, nhấn mạnh Văn phòng KfW tại Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là cầu nối chiến lược trong quan hệ hợp tác kinh tế - tài chính giữa hai quốc gia.

Kỷ niệm 25 năm Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam: Dấu ấn 2 tỷ EUR đồng hành cùng sự phát triển bền vững
Ông Nguyễn Quốc Phương và Giám đốc khu vực châu Âu và châu Á của KfW, ông Klaus Muller.

Ông Nguyễn Quốc Phương cho biết, tính từ năm 2001 đến nay, với khoảng 2 tỷ EUR vốn vay và viện trợ đã cam kết, KfW đã vươn lên trở thành một trong những đối tác tài chính phát triển quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Nguồn vốn này đã được giải ngân và phát huy hiệu quả thiết thực trong nhiều lĩnh vực thiết yếu: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế bền vững của người dân địa phương; Cải tạo mạng lưới điện, thúc đẩy năng lượng tái tạo; Tăng cường khả năng chống chịu cho các vùng dễ bị tổn thương trước tác động của thiên tai.

Nhìn lại chặng đường 25 năm qua, đại diện Bộ Tài chính khẳng định câu chuyện của KfW tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở các con số tài chính, mà sâu xa hơn là câu chuyện về sự đồng hành, lòng tin và quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Tăng tốc hợp tác trong giai đoạn mới

Mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và KfW tiếp tục gặt hái nhiều trái ngọt trong năm 2026. Vào tháng 7/2026, hai bên đã hoàn tất đàm phán và ký kết các Thỏa thuận vay, Thỏa thuận viện trợ trị giá 60 triệu EUR cho hai dự án trọng điểm: Quản lý tổng hợp vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và Bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Quốc Phương cho biết, đến cuối năm 2026, Bộ Tài chính và KfW dự kiến sẽ tiếp tục ký kết thêm các Thỏa thuận tài trợ cho hai chương trình, dự án mới với tổng trị giá hơn 280 triệu EUR, bao gồm gói hỗ trợ ngân sách quy mô lớn lên tới 250 triệu EUR. Việc triển khai các phương thức tài trợ mới sau một phần tư thế kỷ là minh chứng rõ nét cho thấy sức sống mãnh liệt của quan hệ hợp tác song phương.

Kỷ niệm 25 năm Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam: Dấu ấn 2 tỷ EUR đồng hành cùng sự phát triển bền vững
Giám đốc khu vực châu Âu và châu Á của KfW - ông Klaus Muller phát biểu tại buổi lễ

Giám đốc khu vực châu Âu và châu Á của KfW - ông Klaus Muller đánh giá Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách và đầu tư đầy tham vọng. KfW cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược.

Kỷ niệm 25 năm Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam: Dấu ấn 2 tỷ EUR đồng hành cùng sự phát triển bền vững
Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - bà Helga Barth phát biểu.

Khẳng định thêm về tầm nhìn tương lai, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - bà Helga Barth cho biết Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu rất cao: Trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Đức luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), bảo vệ khí hậu, đào tạo nghề và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân./.

Dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng

Một trong những điểm sáng lớn nhất trong hợp tác giữa Việt Nam và KfW trong 25 năm qua chính là lĩnh vực năng lượng. Thông qua KfW, Chính phủ Đức đã cung cấp khoảng 1 tỷ EUR dành riêng cho cơ sở hạ tầng năng lượng, tạo ra những chuyển biến mang tính bước ngoặt: Giúp cắt giảm tỷ lệ tổn thất điện năng từ mức 20% xuống còn khoảng 6%, mang lại nguồn điện ổn định cho khu vực nông thôn. Tài trợ xây dựng 160 km đường dây tải điện xuyên qua vùng núi phía Bắc xuất phát từ Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Đồng hành tài trợ cho dự án Phú Lạc - một trong những trang trại điện gió thương mại đầu tiên tại Việt Nam.
Khánh Huyền
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