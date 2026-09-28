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Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:57 | 28/09/2026
(TBTCO) - Sáng 28/9, tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng, xuống 25.632 đồng/USD, trong khi USD tại ngân hàng và thị trường tự do diễn biến phân hóa. DXY mở đầu tuần nhích 0,09%, lên 101,13 điểm. Tuần này, thị trường tập trung vào dữ liệu lao động, sản xuất của Mỹ và phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giữa kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 10.
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Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm, bài toán tỷ giá USD/VND và lãi suất cuối năm Thị trường tiền tệ tuần 21 - 25/9: Lãi suất qua đêm rơi về 1% khi mở mạnh “van” thanh khoản, tỷ giá vẫn dè chừng Fed Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, thu hút dòng vốn ở lại trong nước

Thị trường trong nước

Sáng 28/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng, giảm 9 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.350,4 - 26.913,6 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.900 - 25.950 VND/USD, giảm 50 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 28/9, tỷ giá các ngoại tệ tại các ngân hàng diễn biến phân hóa, trong đó USD, EUR và GBP trái chiều, JPY đồng loạt tăng nhẹ, còn CNY ít biến động.

Theo đó, tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.760 - 26.170 VND/USD, không thay đổi ở cả hai chiều. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 25.790 - 26.170 VND/USD, cùng giảm 10 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 28/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (28/9):

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP cũng ghi nhận xu hướng phân hóa. Vietcombank niêm yết tỷ giá GBP mua vào - bán ra ở mức 33.501,73 - 34.924,53 VND/GBP, giảm tương ứng 5,06 đồng và 5,27 đồng. Trong khi đó, tại BIDV, tỷ giá GBP tăng khá rõ, với giá mua vào - bán ra đạt 33.768 - 35.031 VND/GBP, tăng lần lượt 48 đồng và 55 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần nhích nhẹ 0,09% lên 101,13 điểm.

Đồng USD tiếp tục đà phục hồi và vươn lên mức cao nhất trong hai tháng, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, căng thẳng kéo dài tại Trung Đông và các số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo.

Trong bối cảnh đó, chỉ số DXY lần đầu vượt mốc 101 điểm kể từ cuối tháng 7, tăng trong 9/12 phiên gần nhất và đảo chiều sau 2 tháng giảm liên tiếp.

Một trong những động lực chính của USD là đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ trên nhiều kỳ hạn. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tiến sát 5%, lần đầu tiên trong hơn hai năm; kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,2%, cao nhất kể từ tháng 6/2007; trong khi kỳ hạn 30 năm vượt 5,2%, mức từng được ghi nhận vào đầu tháng 6/2002.

Kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất cũng củng cố sức mạnh của đồng bạc xanh. Thị trường hiện định giá khả năng Fed thắt chặt thêm khoảng 36 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm, đồng thời nghiêng về khả năng cơ quan này tăng thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 28/10.

Bên cạnh đó, giá dầu thô phục hồi mạnh khi chưa xuất hiện tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.

Giá năng lượng tăng làm gia tăng lo ngại về lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Đồng thời, số liệu sơ bộ về hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 9 tốt hơn dự báo tiếp tục cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Fed đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần trước, đồng thời phát đi thông điệp lạm phát vẫn ở mức cao và chính sách tiền tệ có thể cần được thắt chặt thêm. Nhu cầu trong nền kinh tế vẫn bền bỉ, hoạt động kinh tế tương đối vững và áp lực từ phía cung kéo dài khiến thị trường ngày càng chú ý tới khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trước cuối năm.

Các nhà hoạch định chính sách đồng thời cảnh báo rằng, những cú sốc nguồn cung có thể không nhanh chóng biến mất. Nếu lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài, kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng cũng có nguy cơ bị đẩy lên. Tuy nhiên, Fed nhấn mạnh, các quyết định tiếp theo vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, thay vì đi theo một lộ trình lãi suất được xác định trước.

Do đó, việc tăng lãi suất trong tháng 9 được thị trường nhìn nhận không đơn thuần là một động thái riêng lẻ. Sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng, nhu cầu vững và những tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Fed đang duy trì khả năng lãi suất tiếp tục được nâng trước cuối năm.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu lao động Mỹ, gồm bảng lương phi nông nghiệp (NFP), chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cùng các phát biểu mới của quan chức Fed cũng sẽ được theo dõi sát để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của lãi suất./.

Ánh Tuyết
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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30