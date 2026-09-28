Thị trường

Ngày 28/9: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

06:24 | 28/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (28/9) ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, nổi bật là đà tăng tại Thượng Hải và Singapore. Giá nguyên liệu duy trì ở mức cao cùng lo ngại nguồn cung gián đoạn đã hỗ trợ thị trường. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn.
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Ngày 28/9: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc
Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 tăng 10.30 Yên/kg (+2,22%), lên mức 465 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên giữ đà tăng mạnh tại các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng giao tháng 10 tăng 325 Nhân dân tệ/tấn (+1,76%), lên mức 18.740 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 11 tăng 425 Nhân dân tệ/tấn (+2,32%), lên mức 18.780 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 255,10 cent/kg, tăng khoảng 7,09%; hợp đồng tháng 11 ở mức 252,10 cent/kg, tăng 6,01%.

Đà tăng được hỗ trợ bởi những trở ngại ở phía nguồn cung, tuy nhiên ùn tắc tại cảng Abidjan của Bờ Biển Ngà, cùng mưa làm gián đoạn khai thác tại Thái Lan, đang góp phần giữ giá nguyên liệu ở mức cao. Đây là các yếu tố hỗ trợ trực tiếp hơn so với giả định rằng nhu cầu tiêu thụ đã tăng đột biến.

Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên đồng thời đánh giá thời tiết bất lợi có thể hạn chế nguồn cung, trong khi các nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc vẫn thận trọng khi mua nguyên liệu. Nhu cầu lốp thay thế và sự phát triển của thị trường xe điện tạo nền tảng dài hạn, song chưa loại bỏ sức ép từ chi phí đầu vào và tăng trưởng tiêu thụ yếu.

Từ những yếu tố trên, xu hướng ngắn hạn có thể tiếp tục được nâng đỡ, nhưng khó tránh các nhịp điều chỉnh sau khi giá tăng nhanh. Nếu mưa tiếp tục cản trở khai thác và giao hàng còn ách tắc, giá có khả năng duy trì ở mặt bằng cao. Ngược lại, nguồn cung phục hồi trong khi các nhà máy hạn chế mua ở giá cao sẽ làm sức tăng suy yếu.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến tăng trên nhiều sàn giao dịch châu Á, giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay chưa ghi nhận điều chỉnh mới tại các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, tại Tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Nhìn chung giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay vẫn duy trì ổn định. Diễn biến này cho thấy, giá cao su trong nước chưa có sự điều chỉnh tương ứng với đà tăng trên các sàn giao dịch châu Á./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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