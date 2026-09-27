Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, biến những chủ trương lớn thành kết quả cụ thể

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thanh

Cùng tham dự có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP. Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành TP. Hà Nội và đại biểu cử tri 10 phường.

Nhiều kiến nghị từ thực tiễn cơ sở

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai và thông báo trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan Trung ương và TP. Hà Nội đợt tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị đã có 7 ý kiến cử tri phát biểu trực tiếp với nhiều nội dung phong phú, cụ thể, thẳng thắn, trách nhiệm; tập trung kiến nghị một số nhóm vấn đề liên quan đến nội dung: tổ chức bộ máy, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, giáo dục, y tế, nhà ở, đất đai, môi trường, quản lý đô thị, công tác dân vận là những vấn đề thiết thực hằng ngày của người dân và cũng là những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri. Ảnh: Đức Thanh

Quan tâm đến quá trình hoàn thiện thể chế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, phát triển đô thị, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư giao thông công cộng và phát triển đô thị, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai nhanh, những vấn đề đảm bảo đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.

Cử tri đề nghị cần từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất với mỗi người dân, kết nối y tế cơ sở và bệnh viện, đặc biệt quan tâm đến khả năng tiếp cận dịch vụ của người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và những nhóm dân cư ít có điều kiện chủ động chăm sóc sức khỏe; tăng cường giám sát việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế và trang thiết bị tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập.

Cử tri kiến nghị tiếp tục rà soát bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên; cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh để các em an tâm học tập; phải có thời khóa biểu phù hợp và khoa học, tạo điều kiện để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật và kỹ năng sống, góp phần phát triển toàn diện cả về kiến thức, thể chất và tinh thần; chất lượng các bữa ăn bán trú cần được cải thiện...

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và ghi nhận đầy đủ những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri.

Thông tin với cử tri một số nét lớn về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến kết quả trong cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Hai kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa XVI đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn. Kỳ họp thứ hai sắp tới, khối lượng công việc nhiều, tinh thần chung là phải tiếp tục thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy: pháp luật không chỉ để quản lý mà phải kiến tạo phát triển; không để những quy định không còn phù hợp trở thành rào cản; phải kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực cho phát triển, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhìn lại kết quả từ đầu năm đến nay, trong điều kiện tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, chúng ta có thể vui mừng thấy đất nước tiếp tục giữ được ổn định và duy trì đà phát triển. Các hoạt động đối ngoại vừa qua cho thấy, bạn bè quốc tế đánh giá cao tinh thần tự chủ chiến lược và vai trò của Việt Nam trong nhiều vấn đề quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, phát triển cuối cùng phải được đo bằng cuộc sống của nhân dân. Tăng trưởng cao là cần thiết, nhưng tăng trưởng phải tạo ra nhiều việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, trường học và bệnh viện tốt hơn, nhà ở phù hợp hơn, môi trường trong lành hơn, bộ máy công quyền phục vụ nhân dân tốt hơn. Nếu kinh tế tăng trưởng mà những bức xúc chính đáng hằng ngày của người dân chậm được giải quyết thì kết quả phát triển chưa thể coi là đầy đủ.

Nhấn mạnh trong bức tranh chung của đất nước, Hà Nội đang có sự chuyển mình mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thủ đô phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống. Đây là những yêu cầu rất cao, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri Hà Nội.

Biến chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể

Về những kiến nghị của cử tri liên quan đến quy hoạch, chính sách đất đai và việc triển khai các đề án, dự án lớn trên địa bàn Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng. Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đã được xác lập. Thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực và triển khai nhiều công trình, dự án lớn, có thể làm thay đổi diện mạo Thủ đô trong nhiều thập niên tới.

Đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, vui mừng, phấn khởi trước những định hướng phát triển lớn; nhưng đối với một số phương án cụ thể cũng còn những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đối thoại; công khai đầy đủ thông tin, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học. Việc càng lớn, tác động càng lâu dài thì càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Đức Thanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong cử tri và nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi hồn cốt; phát triển mạnh mẽ hơn nhưng phải giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đã làm nên bản sắc riêng có của Thủ đô. Đổi mới không có nghĩa là làm mới tất cả; bảo tồn cũng không có nghĩa là giữ nguyên tất cả. Phải làm sao để cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quy hoạch cũng phải gắn chặt với quản lý đất đai và triển khai các dự án lớn, quyết tâm sửa đổi căn cơ những bất cập, hạn chế, góp phần đưa đất đai trở thành nguồn lực cho phát triển đất nước; đồng thời, phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi chính đáng của người dân. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích. Bởi xét đến cùng, phát triển một thành phố trước hết là để những người đang sống trong thành phố ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sách tốt phải làm cho quá trình thực hiện dự án công bằng hơn và giảm những khiếu kiện kéo dài từ gốc.

Về những vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, những phản ánh của cử tri cần được Thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc của chính quyền cơ sở. Tinh gọn bộ máy không có nghĩa là cào bằng biên chế. Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng; chỗ thừa phải điều chỉnh, chỗ thiếu phải bổ sung, quan trọng nhất là đúng người, đúng chuyên môn, đúng việc.

Phân cấp phải đi cùng con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không đẩy lên trên, không để người dân phải đi nhiều nơi. Công tác dân vận cũng phải đặt trong yêu cầu đó. Dân vận tốt nhất là gần dân, hiểu dân và giải quyết tốt những công việc chính đáng của dân. Thước đo cuối cùng của bộ máy cơ sở là người dân có phải đi lại ít hơn, thủ tục nhanh hơn, kiến nghị có được giải quyết rõ ràng, kịp thời hơn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Liên quan đến những kiến nghị về giáo dục, y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, đây là những việc liên quan trực tiếp đến từng gia đình, về vấn đề giáo dục phổ thông, Ban Bí thư đã thành lập Đoàn giám sát đánh giá toàn diện vấn đề giáo dục phổ thông và sẽ có những giải pháp cụ thể. Một việc nhỏ như thiếu sách giáo khoa - mặc dù đã được tập trung giải quyết, nhưng cũng để lại nhiều bài học trong trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan chức năng. Công việc chỉ thực sự hoàn thành khi người dân nhận được kết quả, chứ không phải khi cơ quan quản lý đã làm hết quy trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, y tế cơ sở phải thực sự trở thành nơi chăm sóc sức khỏe đầu tiên của người dân; phải gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, có cơ chế đưa người có chuyên môn về cơ sở, kết nối tuyến dưới với tuyến trên bằng công nghệ và dữ liệu. Nhà ở xã hội, nhà tái định cư cũng không chỉ là có một căn nhà mà phải là một nơi người dân có thể sống ổn định, thuận tiện, có đủ những điều kiện thiết yếu xung quanh.

Về những vấn đề liên quan đến môi trường sống và an toàn của người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đây không phải là những việc nhỏ và càng không phải việc riêng của một ngành mà là cả hệ thống chính trị, mọi người dân đều phải chung tay giải quyết. Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, từ “ra quân” theo đợt sang phòng ngừa, kiểm soát từ gốc; quản lý bằng dữ liệu, quan trắc và công khai thông tin, xác định rõ nguồn gây ô nhiễm và trách nhiệm xử lý. Riêng ô nhiễm không khí phải có cách tiếp cận vùng, phối hợp với các địa phương lân cận, bởi ô nhiễm không có ranh giới hành chính.

Đối với an toàn thực phẩm, phải kiểm soát cả chuỗi từ sản xuất, chế biến, vận chuyển đến lưu thông, tăng truy xuất nguồn gốc và xử lý thật nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, những hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân; không để khoảng trống, khe hở trong quản lý từ khâu cấp phép, kiểm nghiệm, quảng cáo đến phân phối và truy xuất sản phẩm.

Bộ Chính trị đã có chủ trương về thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về vấn đề an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương, đề nghị Hà Nội chủ động chuẩn bị các phương án triển khai thực hiện, tinh thần là phải rõ trách nhiệm các cơ quan và phải tạo được chuyển biến đột phá thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hai kỳ họp vừa qua Quốc hội đã tập trung rất nhiều vào mở đường về thể chế. Kỳ họp thứ hai phải tiếp tục tinh thần đó, đồng thời quan tâm hơn đến “đầu ra” của thể chế: luật đã ban hành có thực sự đi vào cuộc sống không; phân cấp có đi cùng nguồn lực không; thủ tục có thực sự giảm không; những nguồn lực được khơi thông có chuyển thành dự án, sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho nhân dân hay chưa.

Đối với Hà Nội, người dân phải cảm nhận được sự đổi mới qua một tuyến đường bớt ùn tắc, một trận mưa không còn gây ngập, một khu phố sạch hơn, một bữa ăn an toàn hơn, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một lần khám bệnh thuận tiện hơn, một di sản được chăm sóc tốt hơn và một kiến nghị được trả lời rõ ràng hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống nghìn năm văn hiến, với vị thế, nguồn lực và đặc biệt là trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, biến những chủ trương lớn thành những kết quả cụ thể; để Thủ đô không chỉ phát triển nhanh mà phải phát triển có chất lượng, có bản sắc và ngày càng đáng sống./.