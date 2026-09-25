Thời sự

Cân nhắc việc mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
13:17 | 25/09/2026
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc mở rộng phạm vi trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại là vấn đề lớn và cần thiết, song tác động trực tiếp đến đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, cần tiếp tục cân nhắc một cách toàn diện.
aa

Sáng 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Chỉ hình sự hóa những hành vi nguy hiểm đáng kể cho xã hội

Một trong những nội dung được quan tâm tại phiên họp là bổ sung tội danh, hành vi phạm tội và mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bổ sung trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở 12 tội danh, mở rộng thêm 24 tội đối với pháp nhân thương mại, bổ sung 11 tội danh mới và thêm nhiều hành vi vào cấu thành cơ bản của các tội hiện có.

Cân nhắc việc mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng.

Báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ cho biết, nhiều ý kiến cơ bản tán thành việc bổ sung tội danh, hành vi phạm tội mới, song đề nghị đánh giá kỹ sự cần thiết, tránh hình sự hóa quá rộng hoặc chồng chéo giữa các tội danh và với pháp luật khác.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, việc bổ sung tội danh, hành vi mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chỉ hình sự hóa những hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội mà các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính không đủ hiệu quả để phòng ngừa, xử lý. Dự thảo đã được rà soát theo từng tội danh, từng hành vi để xác định rõ ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự, phân định ranh giới với vi phạm hành chính và không làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo hợp pháp.

Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội, Chính phủ cho biết trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra với những tội có tính chất, mức độ nguy hiểm cao, khi đã có biểu hiện khách quan đủ rõ thể hiện ý chí phạm tội và hành vi chuẩn bị trực tiếp hướng tới việc thực hiện tội phạm. Cơ quan soạn thảo đã rà soát danh mục tội danh và quy định tại Điều 14 của dự thảo để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, báo cáo nêu dự thảo được chỉnh lý nhằm phân định chặt chẽ trách nhiệm của pháp nhân và cá nhân. Theo đó, cá nhân là chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự khi hành vi của cá nhân được quy kết cho pháp nhân theo các điều kiện do Bộ luật Hình sự quy định. Cơ quan soạn thảo cho biết đã rà soát các tội danh được mở rộng để xử lý trường hợp lợi dụng tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức và nguồn lực của pháp nhân thực hiện tội phạm.

Theo báo cáo của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, dự thảo đã thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội xuống còn 12 tội danh, giảm một tội so với dự thảo trình Quốc hội trước đó.

Tán thành hướng chỉnh lý này, cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, lựa chọn các tội danh được xử lý từ giai đoạn chuẩn bị phạm tội đối với các tội có đặc điểm là khoảng thời gian từ khi chuẩn bị phạm tội đến khi thực hiện hành vi phạm tội diễn biến nhanh, tức thì, có mức nguy hiểm, đe dọa cao tới an ninh quốc gia, tính mạng, sức khỏe, an toàn của con người,… mà không nên mở rộng đối với các tội ít nghiêm trọng, các tội danh có cấu thành vật chất bởi việc xác định chuẩn bị phạm tội đối với tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong những trường hợp này là khó khả thi khi hành vi khách quan chưa được thực hiện.

Cân nhắc việc mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên họp.

Đối với pháp nhân thương mại, báo cáo thẩm tra cho biết tổng số tội danh mà chủ thể này phải chịu trách nhiệm hình sự theo dự thảo là 57. Các ý kiến về phạm vi mở rộng còn khác nhau. Một số ý kiến đề nghị xem xét thêm một số tội xâm phạm an ninh mạng và các tội mà hành vi của cá nhân có liên quan mật thiết đến pháp nhân; có ý kiến đề nghị cân nhắc việc mở rộng sang các tội về ma túy. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc hạn chế mở rộng phạm vi vì có thể tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội, tới môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ở tội gây ô nhiễm môi trường, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lưu ý dự thảo nâng ngưỡng định lượng để xử lý hình sự hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn có chứa phóng xạ. Cơ quan thẩm tra nhận thấy sửa đổi này dẫn đến thu hẹp đáng kể phạm vi xử lý hình sự đối với hành vi nêu trên. Các ngưỡng được đề xuất cao hơn nhiều lần so với giới hạn và ngưỡng cảnh báo mà pháp luật chuyên ngành sử dụng. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, sửa đổi cho phù hợp.

Phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa, nhưng không hình sự hóa quá mức

Sau khi nghe các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành những nội dung chính của ba dự thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh để bảo đảm sự đồng bộ giữa các văn bản và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Cân nhắc việc mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Đối với Bộ luật Hình sự, yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự nghiêm minh, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, nhân đạo, nhân văn.

Về hành vi chuẩn bị phạm tội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát, đánh giá kỹ ở từng tội danh và tổng thể các tội danh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ phương châm đấu tranh phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa, nhưng không hình sự hóa quá mức cần thiết.

Đối với pháp nhân thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự là vấn đề lớn và cần thiết, song tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi trường và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nền kinh tế. Do đó, cần tiếp tục cân nhắc một cách toàn diện, bảo đảm chỉ đặt ra đối với những trường hợp thật sự cần thiết và được lập luận rõ các cơ sở lý luận, thực tiễn.

Hồ sơ ba dự án luật sẽ được hoàn chỉnh để phục vụ Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ngày 28–29/9, trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10.

Hoàng Yến
Từ khóa:
bộ luật hình sự pháp nhân trách nhiệm hình sự

Bài liên quan

Đại biểu Quốc hội ủng hộ giữ án tử hình với tội tham nhũng

Đại biểu Quốc hội ủng hộ giữ án tử hình với tội tham nhũng

Có nên bổ sung tội bội tín, ‘ăn quỵt’ vào Bộ luật Hình sự?

Có nên bổ sung tội bội tín, ‘ăn quỵt’ vào Bộ luật Hình sự?

Làm giả tài liệu chứng khoán, trục lợi bảo hiểm sẽ bị đưa vào tội hình sự

Làm giả tài liệu chứng khoán, trục lợi bảo hiểm sẽ bị đưa vào tội hình sự

Dành cho bạn

Bước chuyển mình trong tư duy hoàn thuế giá trị gia tăng

Bước chuyển mình trong tư duy hoàn thuế giá trị gia tăng

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương

Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương

80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land chào sàn UPCoM

80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land chào sàn UPCoM

Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026

Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026

Giá dầu thế giới ngày 25/9 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 25/9 quay đầu giảm nhẹ

Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, Thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, ngày 24/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.
Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada

(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

(TBTCO) - Sáng 24/9 (theo giờ địa phương), tại Phủ Toàn quyền Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour sau Lễ đón cấp Nhà nước trọng thể.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada

(TBTCO) - Sáng 24/9 (giờ địa phương), Toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.
Đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, dự kiến giảm gần 1,075 tỷ đồng chi phí tuân thủ và 237 ngày làm việc trong tổng thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

(TBTCO) - Ngày 23/9, tại trụ sở Liên hợp quốc, TP. New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bước chuyển mình trong tư duy hoàn thuế giá trị gia tăng

Bước chuyển mình trong tư duy hoàn thuế giá trị gia tăng

Cân nhắc việc mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Cân nhắc việc mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land chào sàn UPCoM

80 triệu cổ phiếu của Đông Tây Land chào sàn UPCoM

Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026

Việt Nam có nền tảng thuận lợi để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2026

Giá dầu thế giới ngày 25/9 quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thế giới ngày 25/9 quay đầu giảm nhẹ

Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

Đưa tài sản trí tuệ thành nguồn vốn: Cần cơ chế để chính sách đi vào thực tế

Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

Động lực bứt phá từ dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 25/9: Vàng thế giới và trong nước cùng giảm