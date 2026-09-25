Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour

07:08 | 25/09/2026
(TBTCO) - Sáng 24/9 (theo giờ địa phương), tại Phủ Toàn quyền Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour sau Lễ đón cấp Nhà nước trọng thể.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour - Ảnh: TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị là Quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.

Toàn quyền Louise Arbour chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam; đánh giá cao vị thế, vai trò quốc tế ngày càng tăng cũng như những định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam - Canada, Toàn quyền Louise Arbour khẳng định Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương, có nhiều lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực; Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực.

Toàn quyền Canada nhấn mạnh, với nền tảng quan hệ được xây dựng và củng cố qua nhiều thế hệ, đây là thời điểm hai bên cần cùng nhau nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm cao mới.

Toàn quyền Canada bày tỏ ấn tượng về một Việt Nam năng động, phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng; đánh giá hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác rộng mở, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích và đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Toàn quyền Louise Arbour đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi quan hệ hai nước đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời, Việt Nam và Canada đều đang đứng trước những mục tiêu phát triển mới và mong muốn mở rộng quan hệ với các đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada; đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác Toàn diện. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng; hợp tác quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour
Toàn quyền Louise Arbour khẳng định, Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Ảnh: TTXVN

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; củng cố tin cậy chính trị; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam; mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến; đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Về quốc phòng - an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ - cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương.

Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ hai nước; khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Toàn quyền Louise Arbour ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng, phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Canada; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt, tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và thách thức đan xen, các quốc gia cần tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Cộng đồng Pháp ngữ, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các cơ chế đa phương phù hợp; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Toàn quyền Louise Arbour thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Toàn quyền Canada cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.

Theo TTXVN
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