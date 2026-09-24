Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

10:12 | 24/09/2026
(TBTCO) - Ngày 23/9, tại trụ sở Liên hợp quốc, TP. New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, người đứng đầu Liên hợp quốc chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ tham gia chống chiến tranh Việt Nam và bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định, Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương với mối quan hệ hợp tác đặc biệt và khác biệt.

Đánh giá cao sự tham gia tích cực và tiên phong của Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng, Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi của thế giới, đóng góp cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI).

Nêu bật các thành tựu và đường hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong giai đoạn mới là phát triển bền vững, lấy chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi.

Khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ,Việt Nam đã chuyển mạnh mẽ từ một nước tiếp nhận viện trợ sang một thành viên chủ động, tích cực đóng góp có trách nhiệm vào việc củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; khẳng định ủng hộ Sáng kiến cải tổ UN80 nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Minh chứng cho cam kết này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, tài trợ miễn phí trụ sở làm việc cho các cơ quan Liên hợp quốc tại Hà Nội trong 10 năm tới với giá trị ước tính 3 triệu USD, đóng góp gần 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế và sẵn sàng đăng cai các hội nghị lớn. Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào các sáng kiến của Liên hợp quốc thúc đẩy quản trị toàn cầu về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành với Việt Nam về chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với các mạng lưới chuyên gia, công nghệ và tài chính quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, đặc biệt huy động nguồn lực và tăng cường triển khai khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hướng tới tương lai, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027 - 2031 cùng các văn kiện chương trình quốc gia với các tổ chức chuyên môn như Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), nhằm cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu và tài chính quốc tế theo hướng công bằng, minh bạch.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đồng thuận thắt chặt hơn nữa hợp tác ASEAN - Liên hợp quốc, khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và nhất quán lập trường bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại khu vực trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tổng thư ký liên hợp quốc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Dành cho bạn

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP.HCM

LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Để giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân cần có đủ hóa đơn, chứng từ

Để giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân cần có đủ hóa đơn, chứng từ

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Tỷ giá USD hôm nay (24/9): DXY tăng mạnh vượt 101 điểm, thị trường tăng cược Fed nâng lãi suất tháng 10

Đọc thêm

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Người lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động trên nền tảng số có thể thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc trên nền tảng số và người làm việc không có quan hệ lao động, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 4 định hướng lớn tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

(TBTCO) - Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81.
Thủ tướng chỉ đạo thúc tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Thủ tướng chỉ đạo thúc tiến độ các dự án trọng điểm giao thông vận tải

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ dự án khi không có lý do khách quan chính đáng; kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ

(TBTCO) - Trong khuôn khổ các hoạt động tại New York nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.
Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

Thay đổi tư duy đầu tư từ từng “tế bào” xã hội, tạo sức bật cho ngành quỹ

(TBTCO) - Tại VFA 2026, các chuyên gia cho rằng, phát triển ngành quỹ cần nâng cao dân trí tài chính, thay đổi tư duy đầu tư và giúp nhà đầu tư hiểu rõ vai trò từng lớp tài sản. Gia đình được ví như "tế bào" của xã hội, mỗi quyết định tài chính đúng đắn sẽ góp phần tạo nền tảng cho dòng vốn bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

(TBTCO) - Ngày 21/9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại TP. New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg. Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn Hoa Kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

Từ Việt Nam đến New York: Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy nói gì về chiến lược trong một thế giới liên tục thay đổi?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP.HCM

LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 24/9: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Để giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân cần có đủ hóa đơn, chứng từ

Để giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân cần có đủ hóa đơn, chứng từ

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Ngày 23/9: Giá heo hơi tại nhiều địa phương trên cả nước điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Đề xuất bổ sung tài sản số vào diện có thể trưng dụng

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Thanh tra chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh doanh vàng tại Mi Hồng Bà Chiểu

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng