Tỷ giá USD hôm nay (23/9): USD biến động nhẹ, DXY neo trên 100 điểm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thị trường trong nước

Sáng 23/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.353,25 - 26.916,75 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm 70 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 25.800 - 25.850 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 23/9, đồng USD đi ngang tại nhiều ngân hàng lớn. Tại Vietcombank, giá mua vào giữ nguyên ở mức 25.800 VND/USD và bán ra ở mức 26.210 VND/USD, không thay đổi so với phiên liền trước. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá USD ở 25.830 - 26.210 VND/USD. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 23/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược lại, tỷ giá GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Vietcombank điều chỉnh giá mua vào giảm tới 86,2 đồng, xuống mức 33.814,50 VND/GBP, trong khi chiều bán ra sụt giảm 89,87 đồng, về 35.250,49 VND/GBP. BIDV thậm chí giảm mạnh hơn, còn 34.073 - 35.347 VND/GBP, giảm 90 đồng ở chiều mua vào và 95 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tiếp đà tăng 0,12% lên 100,54 điểm.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong 3 năm và phát tín hiệu có thể tăng thêm một lần nữa trong năm nay. Triển vọng chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt của Fed, cùng những bất ổn địa chính trị kéo dài, đang hỗ trợ đồng USD duy trì đà tăng gần đây, lên mức cao nhất kể từ ngày 30/7.

Tuy nhiên, đà tăng của USD đang được giới đầu tư thận trọng theo dõi trong bối cảnh thị trường chờ thêm diễn biến liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông cùng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào thứ Năm.

Đây là cuộc gặp được thị trường đặc biệt quan tâm sau nhiều tháng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cuộc gặp có thể quyết định liệu Mỹ và Trung Quốc có tiếp tục duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại, hay bước vào một giai đoạn bất định mới. Tuy nhiên, kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại toàn diện vẫn khá thấp. Theo một số nguồn tin và nhận định của các nhà phân tích, kịch bản được chú ý nhiều hơn là duy trì nguyên trạng, có thể đi kèm một số nhượng bộ để cả hai bên có thể coi cuộc gặp là một bước tiến.

Ưu tiên trước mắt là thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến hết hạn ngày 10/11. Washington được cho là muốn gia hạn trong thời gian tương đối ngắn, trong khi Bắc Kinh mong muốn có sự rõ ràng hơn về thời hạn.

Hội nghị cũng có thể dẫn tới một số điều chỉnh về thuế quan. Một trong những kịch bản được đề cập là hai bên cùng cắt giảm thuế đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD mỗi bên. Những tín hiệu này có thể hạn chế đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD trong ngắn hạn.

Về diễn biến địa chính trị, giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần vào thứ Ba khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Iran có thể đạt tiến triển. Iran được cho là đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ giảm mức độ leo thang quân sự, qua đó, giúp thị trường giảm bớt phần nào phần bù rủi ro địa chính trị và hạ nhiệt lo ngại về lạm phát.

The Guardian dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần, với điều kiện Mỹ thực hiện các bước đáp trả nhằm giảm áp lực quân sự và kinh tế đối với Iran.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ tập trung vào chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của Anh và Mỹ để tìm kiếm động lực mới cho thị trường tiền tệ. Bên cạnh đó, phát biểu của các quan chức có ảnh hưởng trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cũng sẽ được theo dõi sát để đánh giá thêm triển vọng chính sách lãi suất của Fed./.